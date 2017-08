Venden por error lujosa calle en San Francisco por 90 mil dólares

SAN FRANCISCO, EU(SUN)

Una pareja aprovechó el descuido de los propietarios de Presidio Terrace de pagar sus impuestos y se logró comprar la lujosa calle en San Francisco con 38 mansiones por sólo 90 mil dólares.



Tina Lam y Michael Cheng, ambos ingenieros de origen asiático, ahora son dueños de la calle, aceras y otras áreas previamente públicas de la exclusiva via Presidio Terrace, un callejón que ha sido hogar de figuras notables.



El Daily Mail informó que los residentes de la calle quedaron sorprendidos por el precio por el que los asiáticos adquirieron el inmueble, pues aseguran que ellos compraron sus hogares en más de cinco millones de dólares.



“Eso fue un shock para los residentes, pues sus hogares costaron un promedio de 5.1 millones de dólares, quienes perdieron los derechos sobre la calle cuando la junta directiva no pagó un impuesto a la propiedad de 14 dólares por año” durante tres décadas, lo que hizo que la vía fuera subastada, informó San Francisco Chronicle.



Pese al error de los condóminos, la compra fue un golpe de suerte cuando la pareja se topó con el contrato inmobiliario en abril de 2015 y desde entonces no lo perdieron de vista.



Presidio Terrace, la calle más prestigiosa de la ciudad, estaba a la venta debido a que no se habían pagado 994 dólares en impuestos, multas e intereses.



La pareja de asiáticos puso su oferta ganadora de 90 mil 100 dólares sin ni siquiera revisar la propiedad primero.



El medio dice que San Francisco tiene 181 calles privadas obligadas a pagar este impuesto y, como es lógico, los que están en situación similar a los vecinos que acaban de perder se calle, se acaban de poner a revisar sus pagos.



En los últimos dos años, los residentes de la calle cerrada Presidio Terrace se han dedicado a sus productivos negocios, sin saber que el asfalto, las aceras, las islas decoradas, las plantas y las palmeras que los rodeaban ahora eran propiedad de los Cheng, quienes han estado buscando maneras de monetizar su propiedad recién adquirida.



"Estábamos buscando obtener un seguro de título para que pudiera ser comercializable", dijo Cheng. Agregó que evalúan la posibilidad de cobrar "un alquiler razonable" por los 120 lugares de estacionamiento que hay en la calle.



Los vecinos se enteraron de que habían perdido su tierra el 30 de mayo, cuando fueron contactados para ver si estaban interesados en comprar de nuevo su casa que ya habían adquirido por millones de dólares.



El diario indicó que los inquilinos, que no están contentos, han comenzado el proceso con el ayuntamiento para recuperar esa calle, que siempre sintieron como suya.