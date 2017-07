Rescatan a doce inmigrantes en Texas; los transportaban en un camión

HOUSTON, Texas(AP )

Doce inmigrantes, al parecer de países latinoamericanos, fueron rescatados del compartimiento de carga de un camión en medio del calor veraniego de Texas, y otras tres personas fueron acusadas de tráfico humano en relación al caso, informaron el lunes las autoridades del condado Harris.



Las víctimas pasaron horas golpeando las paredes del compartimiento del camión intentando obtener ayuda, afirmaron las autoridades.



Joanne Musick, jefa de la división de delitos sexuales de la fiscalía del condado Harris, dijo que el agente de la policía de Houston, Chris Meade, realizó el descubrimiento el domingo mientras trabajaba en un caso no relacionado, al observar el camión alquilado en la zona de estacionamiento de una construcción, donde aparentemente no debía estar.



“No le pareció una situación correcta”, indicó Musick.

Dijo que la presencia de Meade y otros agentes propició algo de actividad cerca del camión “y realmente llamó su atención”.



Cuando abrió la puerta del compartimiento, la docena de personas en el interior parecían bañadas en sudor, carecían alimentos y tenían muy poca agua, además de que “lucían al borde de un agotamiento por el calor”, recalcó Musick.



“Se dio cuenta que se trataba de inmigrantes indocumentados que potencialmente eran traficados al interior del país”, indicó Musick.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional y más elementos de la policía de Houston se presentaron y en el curso de las entrevistas se detuvo a tres personas en el lugar.



Priscila Pérez Beltrán, de 21 años, Adela Álvarez, de 26 y Nelson Cortés García, de 27, fueron arrestados y deberán comparecer ante el juzgado el martes. Cargan con fianza de 300 mil dólares cada uno.



Musick dijo que se incrementarán los cargos debido a que las víctimas dentro del camión tenían la posibilidad de sufrir daño físico o incluso la muerte. Houston registró el domingo una temperatura de alrededor de 32 grados Celsius (90° Fahrenheit) y superó los 37° C (100° F) al interior del compartimiento.



“No existe una buena temporada para el tráfico de personas, pero el verano en Houston debe ser la peor”, dijo el asistente del fiscal de distrito del condado Harris, Tom Berg. “Treinta minutos más y esto pudo ser una docena de casos de homicidio”.



No quedó esclarecido de inmediato si los tres acusados son parte de una operación mayor de tráfico de personas. El caso sigue bajo investigación, indicaron las autoridades.



En caso de ser condenados, los tres acusados enfrentan sentencias de hasta 20 años en prisión.



Agentes de Seguridad Nacional indicaron que es incierta la disposición de las 12 víctimas, ya que podrían ser requeridas como testigos materiales en caso de que el caso vaya a juicio. Aún no se determina el país de origen de los inmigrantes, pero las autoridades indicaron que creen que provienen de México, Guatemala y El Salvador.



Se les proporcionaron agua y alimentos, fueron interrogados y atendidos por personal médico de emergencias.



“Cada una de esas personas pagó, o alguien más realizó un pago para llevarlos a Estados Unidos”, declaró Musick.



Musick indicó que las autoridades aún no determinan si iban a trabajar como jornaleros o en el tráfico sexual, pero afirmó que históricamente son “explotados de distintas formas”.



Houston se encuentra a poco más de 480 kilómetros (300 millas) al noreste de la frontera con México.