Preocupa a senadores republicanos cese de director de FBI

WASHINGTON D.C. (AP )

Más de una docena de senadores republicanos manifestaron su preocupación el miércoles por la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI, James Comey, en una serie de comunicados que dejan entrever que el Partido Republicano no estaba aún preparado para cerrar filas detrás del presidente.



Sin embargo, la mayoría de los republicanos se rehusó a apoyar los exhortos de los demócratas para sostener una reunión especial y se desconoce si su preocupación generará alguna medida.



"El momento en que ocurre esto y las razones no tienen sentido para mí”, dijo el senador Richard Burr, de Carolina del Norte, y presidente del comité de Inteligencia del Senado, que al igual que el FBI investiga los lazos de Rusia con la campaña de Trump y su intervención en la elección de 2016. Burr agregó que el despido de Comey podría complicar la investigación.



"Pienso que necesitamos saber qué sucedió y por qué", afirmó la senadora Shelley Moore Capito, de West Virginia.



Por su parte, el senador de Florida, Marco Rubio, dijo que "tengo dudas sobre por qué fue despedido en este momento dado su servicio y desempeño".



La inquietud manifestada por presidentes de comités clave y de legisladores subalternos por igual se da pese a que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, repitió lo dicho por la Casa Blanca sobre el tema y trató de acallar las voces a favor de asignar un fiscal especial para que investiguen los temas de Rusia.



Hablando en el pleno del senado, McConnell subrayó que los demócratas mismos habían criticado varias veces a Comey por la manera en que manejó la pesquisa de los mensajes de correo electrónico de Hillary Clinton. Y añadió que como el FBI y la comisión de inteligencia del Senado ya investigan la interferencia rusa, no se necesita nada más.



"Hoy escucharemos sin duda exhortos a una nueva investigación que sólo podría servir para impedir el trabajo actual que se está realizando", aseveró McConnell, que agregó que los demócratas se han "quejado constantemente" sobre Comey _si bien no ofreció su opinión sobre el despido.



El despido se dio poco después que Comey solicitara más recursos al subsecretario de Justicia Rod Rosenstein para la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El Departamento de Justicia ha rechazado tal aseveración reportada por The Associated Press y otros medios.



En tanto, los demócratas insinuaron que Trump estaba tratando de obstruir la investigación del FBI.