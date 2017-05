Macron culpa a 'homofobia' y 'misoginia' por la obsesión con su esposa

PARÍS, Francia (GH)

El recién elegido presidente de Francia afirmó que la misoginia y la homofobia eran culpables de suposiciones de que no podía estar enamorado de su esposa, que tiene 24 años de edad más que él.En declaraciones al periódico Le Parisien, Emmanuel Macron se dirigió a especulaciones sobre su sexualidad y lo que él describió como "vidas paralelas" que la gente le había atado, cita The Independent Macron dijo que si su esposa fuera más joven que él, nadie cuestionaría la validez de su relación."Si yo hubiera sido 20 años mayor que mi esposa, nadie habría pensado por un segundo que no podía ser [una pareja íntima]", dijo."Es porque ella es 20 años mayor que yo que mucha gente dice, 'esta [relación] no puede ser sostenible, no puede ser posible".Los informes acerca de su relación, se decía, se debían a la "misoginia" y a la gente atribuyendo a opiniones "tradicionales, homogéneas" sobre la sociedad.Macron conoció a su hoy esposa, Brigitte Trogneux, cuando él era un estudiante de teatro de 15 años de edad. Desarrollaron una relación más cercana cuando trabajaron juntos para reescribir una obra de teatro.La pareja se casó en 2007, cuando tenía casi 30 años y ella tenía 54 años. Durante la campaña presidencial, la Sra. Macron ha sido una figura constante a su lado.Una nueva biografía del político reveló que los padres del aquel joven Macron se sorprendieron al descubrir que había iniciado un romance con su maestra de escuela y que además era casada.Macron, que venció a la candidata del Front Nacional, Marine Le Pen, el fin de semana con 66,1 por ciento de los votos, también se refirió a rumores de que era gay.Afirmó que había "una homofobia desenfrenada", ya que la gente lo acusaba de ser un homosexual como si fuera una "mancha" o una "enfermedad oculta".Macron dijo que la gente que decía o aceptaba tales rumores había "perdido su sentido de la realidad" y tenía un "gran problema con la homosexualidad"."Hay un gran problema con la presentación de la sociedad y [cómo ven] el lugar de las mujeres", agregó.El presidente dijo que tales rumores sobre él eran también "desestabilizadores" para los más cercanos a él y que estaba "triste" de que la política no fuera más "civilizada".