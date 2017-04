Dos muertos por tiroteo en escuela en San Bernardino

SAN BERNARDINO, California(AP )

Dos adultos murieron y dos niños resultaron heridos el lunes en un tiroteo registrado en un aula de una escuela primaria de San Bernardino, California, en lo que las autoridades dicen pudo haber sido un caso de asesinato-suicidio.



Los investigadores consideran que "el sospechoso está muerto" y que la Escuela de North Park no enfrenta más amenazas, dijo el jefe de la policía Jarrod Burguan en un mensaje en Twitter.



Dos estudiantes fueron llevados a un hospital tras lo que se piensa fue una disputa doméstica, le dijo la portavoz del distrito escolar de San Bernardino María García a la televisora KNBC-TV. Sus condiciones no eran conocidas de inmediato.



"Pensamos que la maestra conocía al atacante", dijo García.

El incidente ocurrió el lunes por la mañana en un salón de clases la escuela North Park confirmó el portavoz de ese departamento del condado de San Bernardino, Eric Sherwin.



Agregó que numerosos bomberos y policías fueron enviados al lugar.

La escuela tiene unos 600 estudiantes, desde jardín de niños hasta sexto grado.



Poco después del tiroteo, los padres corrían frenéticamente por la acera contigua en busca de información, pero no pudieron saber inmediatamente qué pasaba. Varios padres entrevistados por la televisión dijeron que sus hijos eran demasiado pequeños para llevar celulares, por lo que no habían podido contactarlos.



En diciembre de 2015, la ciudad fue escenario de un ataque terrorista que dejó 14 personas muertas y 22 heridos durante una junta de empleados del condado de San Bernardino. Los atacantes, Syed Rizwan Farook y Tashfeen Malik, eran esposos, y murieron al enfrentarse con las autoridades ese mismo día.



La ciudad es conocida por sus altos niveles de criminalidad, en especial homicidios, y ha tenido problemas para salir de la bancarrota.