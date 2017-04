Ejecutivo de Spotify muere en atentado en Estocolmo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Entre las víctimas del ataque en Estocolmo el viernes pasado, estaba Chris Bevington, ejecutivo de Spotify. A través de su cuenta de Facebook, Daniel Ek, fundador del servicio de streaming, confirmó el deceso de su compañero.



“Chris Bevington de nuestro equipo de Spotify perdió la vida en el ataque sin sentido del viernes en Estocolmo”, escribió Ek.



Bevington era británico y tenía 41 años de edad, había servido como director de desarrollo de alianzas mundiales y de negocio de Spotify, trabajando desde Estocolmo.



“Estoy profundamente triste y molesto por todo lo que está pasando en Suecia. La única luz en este momento profundamente trágico es el derramamiento de amor, compasión y solidaridad que hemos visto de todos”, agregó Ek en su mensaje.



El viernes, cuatro personas murieron y unas 15 resultaron heridas cuando un camión se abrió paso entre una zona comercial en el corazón de la capital de Suecia. Además de Bevington, las víctimas fueron identificadas como un belga y dos suecos, uno de los cuales era una niña de 11 años de edad según reportó The Guardian.



“Chris ha sido miembro de nuestra banda por más de cinco años. Ha tenido un gran impacto no sólo en el negocio, sino con todos los que tuvieron el privilegio de conocer y trabajar con él. No hay palabras para describir lo triste que todos nos sentimos de haberlo perdido así”, se lee en el mensaje de Daniel Ek.



BBC reportó palabras de John Bevignton, padre del ejecutivo: “Todos estamos devastados por la trágica y prematura muerte de nuestro talentoso hijo, compasivo y solidario Chris. Un maravilloso esposo, hijo, padre, hermano y amigo cercano a muchos”.