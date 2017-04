El juez Gorsuch rinde juramento para la Corte Suprema

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump elogió el lunes al nuevo juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch, diciendo que es un jurista que tomará sus fallos "no de acuerdo con sus preferencias personales, sino con base en una interpretación justa y objetiva de la ley".



Durante una ceremonia en la Casa Blanca, Trump dijo que los estadounidenses verán en Gorsuch a "un hombre con una fe profunda en la Constitución de Estados Unidos" y pronosticó un buen rumbo para el ex juez federal de apelaciones de Colorado.



"No tengo dudas de que él será uno de los grandes jueces de la Corte Suprema en la historia de Estados Unidos", agregó Trump. Apuntó que la nominación fue aprobada en sus primeros 100 días en el cargo y añadió: "¿Creen que es fácil?".



Gorsuch, de 49 años, prestó juramento en una ceremonia presidida por el juez supremo Anthony Kennedy, de quien una vez fue secretario. Fue la segunda de dos juramentaciones. La primera fue realizada en privado en la Sala de Conferencias de los jueces supremos por el juez John Roberts, que preside el máximo tribunal.



Gorsuch cubrirá la vacante de casi 14 meses dejada por la muerte del juez Antonin Scalia, que encabezó el ala conservadora de la corte durante casi tres décadas, hasta su inesperado fallecimiento en febrero de 2016. Al nominar a Gorsuch, Trump dijo que cumplía una promesa de campaña de escoger a alguien similar a Scalia.



En sus 11 años en la corte federal de apelaciones en Denver, Gorsuch mantuvo el enfoque original de Scalia hacia la ley, interpretando la Constitución de acuerdo con lo entendido por quienes la redactaron. Como Scalia, Gorsuch es un hábil escritor que sabe tornar la jerga legal en un lenguaje claro.



Su proceso de confirmación de 66 días fue rápido, pero divisivo. Los republicanos en el Senado modificaron las reglas de la cámara alta para reducir la mayoría necesaria para aprobar a los nominados a la corte suprema, de 60 a mayoría simple. Ese cambio permitió a los republicanos evadir una maniobra dilatoria de los demócratas.



En declaraciones en los jardines de la Casa Blanca, Gorsuch dijo que se sentía honrado por su ascenso a la máxima corte de la nación y agradeció a sus antiguos secretarios, diciendo: "sus nombres están grabados en mi corazón para siempre".



Gorsuch prometió además ser un servidor fiel de la Constitución y las leyes de esta gran nación".