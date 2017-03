El papa Francisco visitará a Colombia en septiembre

BOGOTÁ(AP )

El nuncio apostólico en Colombia, Ettore Balestrero, anunció el viernes que el papa Francisco hará una visita oficial al país entre el 6 y el 11 de septiembre.



En conferencia de prensa en el episcopado colombiano y ante la presencia del presidente Juan Manuel Santos, Balestrero señaló que Su Santidad visitará las ciudades de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena.



"Qué alegría conocer ahora esta confirmación del Vaticano sobre la próxima visita del papa Francisco a nuestro país. Su santidad es mensaje de amor y fe", dijo Santos.



Balestrero indicó que "el programa del viaje será publicado próximamente" y remarcó que "el viaje del papa tendrá como único destino a Colombia".



Por su parte, Santos señaló que desde abril de 2015 sabían que el papa Francisco tenía la intención de visitar Colombia pero que no tenían una fecha concreta.



El mandatario recordó que "Su Santidad nos dio coraje, nos dio impulso, nos instó a todos los colombianos a perseverar en la búsqueda de paz y ahora llega a Colombia en un momento único de nuestra nación para invitarnos como siempre lo ha hecho a la unión, a la reconciliación, al perdón y sobre todo al encuentro".



El cardenal colombiano Rubén Salazar, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, señaló que el pontífice "viene a traernos el mensaje de la paz... esa paz que estamos llamados todos a construir desde un corazón abierto al amor".



Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis Augusto Castro, recordó en diálogo con The Associated Press que la Iglesia católica colombiana tuvo una gran participación en los diálogos que culminaron con el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), especialmente en el acompañamiento a las víctimas.



"Fue una ayuda que me pareció necesaria y las víctimas y los negociadores la consideraron muy positiva y en el último año de las negociaciones se han fortalecido estos diálogos. Nosotros estuvimos siempre dialogando respetuosamente y cordialmente tanto con los negociadores de las FARC como con el gobierno", indicó monseñor Castro.



Luego de cuatro años de negociaciones en noviembre las partes llegaron a un acuerdo que puso fin a más de 50 años de conflicto armado.



Dos pontífices han visitado Colombia: el papa Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986.



Monseñor Castro dijo que para la visita del papa Francisco ya se designó una comisión conformada por varios miembros de la Iglesia colombiana y miembros del gobierno del presidente Santos.



"Se van a reunir muy pronto para manejar la logística de la visita del papa Francisco a estas cuatro ciudades colombianas, para que todo salga bien y esta logística estará acompañada, supervisada por los expertos del Vaticano", señaló el líder católico.