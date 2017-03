Exagente de protección fronteriza de EU recibió sobornos

NEWARK, Nueva Jersey(AP )

Un exagente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) fue declarado culpable de aceptar sobornos en efectivo y en relaciones sexuales de parte de inmigrantes sin permiso a cambio de documentos de autorización de empleo en Estados Unidos.



Arnaldo Echevarría fue declarado culpable el jueves de recibir sobornos, hacer declaraciones falsas y albergar a una persona que vivía ilegalmente en Estados Unidos. Su abogado, Michael Koribanics, dijo que muy probablemente apelará el fallo.



Según los fiscales, Echevarría recibió 75 mil dólares en sobornos de inmigrantes a cambio de documentos de trabajo entre 2012 y 2014 y en una instancia demandó y recibió actos sexuales.



Además fue declarado culpable de ocultar el status de inmigración de su novia y darle empleo en su salón de belleza mientras mentía sobre ello a funcionarios de la ICE.

Adicionalmente, Echevarría les pagó a su novia y a otros empleados en efectivo, a fin de evitar documentación, dijo la fiscalía.



En diciembre de 2012 recibió permiso de la ICE para abrir un salón de belleza en West Orange, Nueva Jersey, tras certificar que el negocio no interferiría con su puesto y que no emplearía allí a personas que estaban ilegalmente en el país, pero los fiscales dicen que su novia administraba el negocio, pese a que él sabía que ella no residía legalmente en Estados Unidos.



Echevarría enfrenta hasta 15 años de prisión y multas cuando sea sentenciado el 19 de junio.



Los fiscales dijeron que él declaró falsamente que las personas que le pagaron habían recibido un status temporal protegido, que permite quedarse en Estados Unidos a personas de países afectados por desastres ambientales, guerras y otras condiciones extraordinarias.