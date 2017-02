Planean sitios "santuarios" para migrantes en Arizona

NOGALES, Sonora(GH)

Lugares "santuarios" para resguardar a migrantes planea buscar la ADAC (Arizona Dream Act Coalition) ante las deportaciones de indocumentados que ya iniciaron, informó Karina Ruiz, presidente de la organización.



"Regularmente era una iglesia, Santuario, pero sabemos que ICE puede llegar ahí, vamos a tener que tener a personas en lugares ocultos donde ICE no pueda llegar a ellos, no será algo tan público", señaló.



Y es que ayer a las 09:45 horas, por la garita Denis DeConcini, se llevó a cabo la primera deportación con los nuevos criterios migratorios dictados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Guadalupe García, madre de dos hijos adolescentes, originaria de Guanajuato, fue detenida cuando se presentó el miércoles en las oficinas del Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) para una revisión anual con la cual renovaría su permiso de trabajo y permanencia.



"A mucha gente le va a dar mucho miedo; la recomendación es que es una situación personal los que quieren ir (a firmar, renovar sus casos) pero con lo que hicieron con Guadalupe mucha gente no va a querer ir a su cita", añadió Karina Ruiz.



“Estoy haciendo ESTO por mis hijos”: Guadalupe



“Estoy haciendo esto por mis hijos de forma que puedan tener una vida mejor. Seguiré luchando para que ellos puedan continuar estudiando en el país en el que nacieron”, afirmó ayer Guadalupe Ruiz.



Guadalupe dejó en Phoenix, Arizona, a su hijo de 16 años y su hija de 14, ambos ciudadanos estadounidenses.



Desde su detención no pudo volver a ver a su familia, pues sólo los observó de lejos cuando la trasladaban en una camioneta los oficiales ICE.



Su detención desató protestas frente a las oficinas de ICE por grupos de apoyo a migrantes y activistas, en una noche donde hubo al menos siete detenciones.