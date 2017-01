Sessions a favor de anular alivio migratorio para "dreamers"

WASHINGTON D.C. (AP)

El senador republicano Jeff Sessions dijo el martes que de resultar confirmado Secretario de Justicia no objetaría ponerle fin al alivio migratorio que protege de la deportación a casi 800 mil inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños."Esa sería una decisión que debe ser estudiada y con la que él necesita estar de acuerdo", dijo Sessions refiriéndose al presidente electo Donald Trump al comparecer ante la comisión judicial del Senado. "Sería constitucional poner fin a esa orden ejecutiva y el Departamento de Justicia no objetaría una decisión para abandonar esa orden", agregó.Sessions ha sido una de las voces más críticas en el Senado a la política migratoria del presidente Barack Obama , quien en 2012 emitió una orden ejecutiva que creó el programa de alivio migratorio conocido por sus siglas en inglés DACA.Ante una pregunta del senador republicano Lindsay Graham sobre el futuro de los beneficiarios del programa una vez que se anule, Sessions respondió que cada una de las millones de personas que han emigrado a Estados Unidos sin autorización "han producido preocupación humanitaria, pero es particularmente cierto con niños. Estamos es una situación mala y exhorto a que todos trabajemos juntos. Intentaría brindar apoyo para acabar con la ilegalidad".Sessions no precisó si el fin del DACA sería con la emisión de una nueva orden ejecutiva anulándolo o con la decisión de no renovar el beneficio migratorio de dos años de duración cuando expire.Durante su campaña electoral Trump advirtió con deportar a los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización y anular el alivio migratorio de Obama para los "dreamers", como se conoce a esos actuales jóvenes que llegaron sin autorización al país con sus padres cuando eran pequeños.