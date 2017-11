Ohio: Hombre acusado de violar a bebé podría enfrentar la pena de muerte

OHIO(AP)

The Ashtabula County Grand Jury has secretly and directly indicted Joshua Gurto, the man accused with the rape and murder of a 13-month-old girl https://t.co/hPsc4QEj1u pic.twitter.com/Ub0kwEocSm — Crime Watch Daily (@CrimeWatchDaily) 9 de noviembre de 2017

#BREAKING: Ohio suspect Joshua Gurto spotted in #Pittsburgh area. Sheetz on Mt. Nebo road. Gurto is suspected of raping and murdering a 13 month old girl. Please RT to help State Police track him down. https://t.co/NLCetDmOfS pic.twitter.com/Gt9oKtG9SB — KDKA (@CBSPittsburgh) 26 de octubre de 2017

Baby rapist/killer #JoshuaGurto, 37, managed to evade police capture for three weekshttps://t.co/GYTsse0FDs — Mary Pat Ryan (@MaryPatRyan) 29 de octubre de 2017

Un hombre de Ohio ha sido acusado de la violación y el asesinato de la hija de 13 meses de su novia.El fiscal del condado de Ashtabula, Nicholas Iarocci, declaró el jueves que Joshua Gurto podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable de asesinato con agravantes en la muerte de Sereniti Jazzlynn-Sky Blankenship-Sutley el 7 de octubre.Gurto también enfrenta cargos de violación, asalto criminal y violencia doméstica.El hombre de 37 años fue arrestado el 27 de octubre en el condado de Alleghany, Pensilvania, el día después de que fue visto en una tienda de conveniencia de Pittsburgh.Un forense ha dicho que Seriniti murió de un golpe contundente en la cabeza y el cuerpo.Murió en un hospital local después de ser encontrada inconsciente en Conneaut, al Noreste de Cleveland.Iarocci señala que Gurto fue llevado a la cárcel del condado de Ashtabula el jueves desde el condado de Allegheny.No está claro si Gurto tiene un abogado.