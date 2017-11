Acusa mujer a político de EU de haberla tocado cuando ella tenía 14 años

WASHINGTON D.C. (AP)

Una mujer de Alabama denunció que Roy Moore, el candidato republicano para las elecciones del próximo mes en el Senado de EU, tuvo contacto sexual con ella cuando tenía 14 años, según un artículo publicado en el diario The Washington Post este jueves.



El líder republicano del Senado declaró que si se demuestra que el informe es cierto, Moore debe renunciar a su aspiración y enfrentar la jsuticia.



La mujer, Leigh Corfman, señaló que Moore la conoció años atrás cuando era un fiscal local de unos 30 años y en un momento la llevó a su casa, donde la tocó sobre su ropa interior y la indujo para que ella lo tocara. No tuvieron relaciones sexuales, dijo el Post.



Además de Corfman, otras tres mujeres entrevistadas por The Post en las últimas semanas dijeron que Moore las persiguió cuando tenían entre 16 y 18 años y él tenía alrededor de 30 años.



Ninguna de las otras mujeres dijo que Moore las obligó a tener ningún tipo de relación o contacto sexual.