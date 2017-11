Florida: Acusan de negligencia a padres por no curar dientes picados de niña

ORLANDO, Florida(AP)

Los padres de una niña de Florida que tiene 17 dientes severamente picados enfrentan cargos por abuso infantil por no llevarla a tratamiento.



El padre de 31 años y la madre de 32 años comparecieron el lunes ante un tribunal cerca de la ciudad de Panamá, en el Panhandle de Florida, y se les ordenó no tener contacto con la niña, cuya edad no la dieron a conocer.



The News Herald informa que los oficiales del sheriff del condado de Bay comenzaron a investigar desde enero.



Varias veces, los funcionarios de la escuela fueron a la casa para ofrecer transporte para atender las necesidades dentales de la niña.



Un informe del alguacil señala que la menor llegó a la escuela en 2016 con "dientes severamente cariados" y que sus dientes de adulto "comenzaron a crecer y suponían un grave problema los que ya estaban infectados".



Los docentes declararon a los investigadores que la niña se quejaba diariamente por el dolor y que debía comer alimentos blandos.