Un vistazo a las exigencias migratorias que Trump ha hecho

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump ha revelado una larga lista de prioridades migratorias que según él deben de ser incluidas como parte de cualquier paquete legislativo para extender las protecciones a jóvenes inmigrantes que llegaron al país de manera ilegal cuando eran niños. Lo que el presidente está exigiendo al Congreso es:



SEGURIDAD FRONTERIZA



- Construir un muro en la frontera Sur; aumentar la seguridad en la frontera Norte.

- Facilitar la deportación de menores no acompañados que son detenidos cruzando la frontera. En el 2014 hubo un aumento de menores no acompañados cruzando la frontera mexicoestadounidense. Estos menores venían huyendo de la violencia de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Funcionarios federales entregaron la mayoría de esos menores a familiares en Estados Unidos, con quienes estarán mientras esperan sus audiencias de inmigración. El gobierno argumenta que el actual sistema ha creado un "espectacular factor de incentivo" que anima a la gente a enviar a sus hijos a Estados Unidos.

- Reformar el sistema de asilo, imponer requisitos más rigurosos en las solicitudes y crear nuevas sanciones por fraude.

- Contratar 370 jueces de inmigración y mil abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas adicionales para revisar los más de 600 mil casos de inmigración que están atrasados.

- Dificultar la inmigración de pandilleros y otras personas con antecedentes penales.

- Aumentar las sanciones para gente que reingresa al país de manera ilegal.

- Expandir las deportaciones aceleradas, proceso a través del cual los extranjeros son deportados sin pasar por el usual procedimiento de deportación, como por ejemplo tener una audiencia ante un juez. Bajo las leyes actuales, los inmigrantes que son detenidos dentro de un radio de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera y que han estado en el país por menos de 14 días pueden ser deportados de inmediato, sin que se le presenten cargos a través de las cortes de inmigración.



INMIGRACIÓN LEGAL



- Reformar el sistema de residencia legal de tal manera que favorezca a los trabajadores más capacitados por encima de quienes tienen lazos familiares en Estados Unidos. De acuerdo con el gobierno de Trump, el actual sistema de inmigración “tiene como prioridad a la familia extendida por encima de la migración basada en capacidad laboral, y esto no sirve a los intereses nacionales".

- Crear un sistema de residencia permanente basado en puntos, que da prioridad a los trabajadores más educados y con ofertas de trabajos con altos ingresos.

- Limitar las peticiones familiares de residencia permanente a las parejas e hijos menores de edad.

- Eliminar la lotería de visas diseñada para beneficiar a inmigrantes de países con índices bajos de inmigración a Estados Unidos.

- Limitar el ingreso de refugiados (El presidente tiene el poder de establecer límites para refugiados y ya lo ha reducido a un récord bajo).



SEGURIDAD NACIONAL



- Aumentar los castigos contra las "ciudades santuario" que se rehúsan a cooperar y compartir información con autoridades federales de inmigración, como no darles ciertos subsidios federales.

- Autorizar e incentivar a los gobiernos locales y estatales para que ayuden a aplicar las leyes federales de inmigración y aprueben sus propias medidas de inmigración.

- Contratar 10 mil agentes más para el ICE y 300 fiscales federales más.

- Tratar con mano dura a la gente que se queda en el país después de que sus visas expiran.

- Requerir que los empleadores usen el sistema E-Verify, que verifica que una persona tiene permitido trabajar legalmente en Estados Unidos.

- Ampliar la definición de discriminación laboral ilegal para incluir casos en los que "trabajadores no inmigrantes desplazan a trabajadores estadounidenses".

- Ampliar los motivos de deportación para deportar a quienes pertenezcan a pandillas.

- Mejorar la seguridad de las visas.