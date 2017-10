India: Cachorros de tigre matan a guardián de zoológico

INDIA(GH)

The protestors demanded a higher compensation and a permanent position for Anjaneya’s son.

Anjaneya alias “Anjini”, de 40 años, un trabajador contratado como guardián en el recinto de safari en el Parque Biológico Bannerghatta (BBP por sus siglas en inglés), ubicado a 30 km al Sureste de Bengaluru, India, fue asesinado por dos cachorros de tigre blanco este sábado por la noche, informa The Times of India Ambos cachorros tienen un año y medio de edad.Un empleado de la Policía declaró que un alto funcionario del zoológico a cargo del recinto de los tigres contrató a Anjaneya cuando uno de sus asistentes estaba de permiso.“Anjini” había entrado a trabajar el 1 de octubre después de dejar su empleo como guardia de seguridad.Los tigres lo atacaron cuando él entró en la jaula para quitar los restos de comida.El hombre no se dio cuenta de que los tigres estaban en la jaula cuando entró, según los primeros reportes.Un funcionario informó que un cachorro vio que alguien entró a la jaula y saltó sobre él y lo mordió en el cuello.El otro cachorro se unió al ataque."Cuando Anjaneya empezó a gritar, los tigres se enfurecieron y lo arrastraron al área de los safaris y ahí sucumbió a las heridas", dieron a conocer las autoridades.