Texas: Niña de 3 años desaparece luego que padre la castigó

RICHARDSON, Texas(AP )

Una niña de 3 años desapareció después de que su padre la castigó ordenándole que se quedara parada afuera de su casa por no tomar leche.



Wesley Mathews, de 37 años, ordenó a su hija Sherin Mathews a pararse al lado de un árbol afuera de su casa, en Richardson, suburbio de Dallas, a eso de las 03:00 horas del sábado, de acuerdo con una orden de arresto. El hombre salió a buscarla unos 15 minutos después pero ella ya no estaba allí.



Las autoridades dicen que el padre no notificó a la policía que su hija estaba desaparecida sino hasta unas cinco horas después.



Dicen que el padre fue arrestado por cargos de abandono o poner en peligro a un menor. Él pagó una fianza el domingo. No se pudo hallar un número telefónico hábil a nombre de Matthews.



La policía reanudó el lunes la búsqueda de la niña.