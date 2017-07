Trump dice que es "el momento de avanzar" con Rusia

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump tuiteó que “es el momento de avanzar en el trabajo constructivo con Rusia” después de una larga reunión en Alemania con su colega ruso, Vladimir Putin. Trump no aclaró, sin embargo, si él cree las negativas de Putin de que Rusia se inmiscuyó en las elecciones norteamericanas del año pasado y se limitó a tuitear: “ya he dado mi opinión”.



Después de regresar de una cumbre de líderes mundiales en Hamburgo, Trump agregó que durante su larga reunión en el marco de la Cumbre del G20 “presionó fuertemente” a Putin dos veces por la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Aseguró que Putin “negó vehementemente” las conclusiones en ese sentido de las agencias de inteligencia estadounidenses.



Trump tuiteó además que los dos gobiernos también acordaron crear una fuerza bilateral especializada en seguridad cibernética para asegurar que “el hackeo electoral y muchas otras cosas negativas”, puedan evitarse.



El senador republicano Marco Rubio dijo en Twitter que “asociarse con Putin en una ‘Unidad de Seguridad Cibernética’ es como asociarse con Assad en una ‘Unidad de Armas Químicas’”. Rubio se refería al presidente sirio Bashar Assad y el uso de armas químicas por parte del régimen contra sus propios ciudadanos.



El sábado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo a periodistas en Alemania que Trump aceptó la palabra de Putin de que Rusia no se entrometió en los comicios norteamericanos que dieron la victoria a Trump. Los funcionarios estadounidenses no han rechazado oficialmente esa versión.



En declaraciones a la prensa al término de la cumbre de dos días del Grupo de los 20, Putin mismo dijo el sábado tras su primera reunión cara a cara con Trump, que cree que el magnate le aceptó sus garantías de que Rusia no se inmiscuyó en las elecciones de Estados Unidos y que su diálogo podría ser un modelo para mejorar los vínculos entre ambos países.



Putin señaló que él y Trump sostuvieron una conversación larga sobre las denuncias de que Moscú se entrometió en los comicios del año pasado en Estados Unidos, aseveraciones que han afectado adversamente la presidencia del multimillonario.



El gobernante ruso dijo que reiteró su postura “bien conocida” de que esas acusaciones “carecen de sustento”.



“Él hizo muchas preguntas sobre el asunto; intenté contestarlas todas”, afirmó Putin. “Creo que tomó nota de ello y lo aceptó, pero sería mejor que le preguntaran a él su parecer”.



El líder ruso señaló que sus respuestas fueron detalladas y abarcaron sus conversaciones sobre el asunto de la intromisión electoral con representantes del gobierno estadounidense anterior, incluido el expresidente Barack Obama. Sin embargo, Putin afirmó que no revelaría detalles de sus conversaciones con Trump porque son confidenciales.



“Él hizo preguntas, yo respondí. Creo que quedó satisfecho con las respuestas”, afirmó Putin.



Trump ha dicho anteriormente que cree que Rusia probablemente estuvo involucrado en acciones de hackeo electoral, pero que otros países también lo estuvieron.



El día previo a su reunión con Putin se mostró similarmente esquivo acerca del tema. El mandatario estadounidense presentó argumentos variables de que pudo haber sido Rusia, posiblemente fue Rusia y de hecho fue Rusia, al tiempo que insistió que también pudieron haber sido otros países, y agregó: “no daré detalles específicos”.



La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, refutó con prontitud las declaraciones del presidente ruso sobre la opinión de Trump respecto a la reunión entre ambos.



“El presidente Trump sabe que sí se entrometieron. El presidente Putin sabe que sí lo hicieron, pero nunca va a aceptarlo. Y eso es todo lo que sucedió”, declaró el sábado Haley a la cadena CNN.