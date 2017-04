Multan a un padre por llevar una semana a su hija a Disney

LONDRES, Inglaterra(AP)

Un viaje a Disney World ha provocado una batalla en la corte más alta de Gran Bretaña.



El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dictaminado que un padre violó la ley llevando a su hija de vacaciones a Florida durante el tiempo escolar.



Jon Platt fue multado con 120 libras (150 dólares) después de sacar a su hija de 6 años de la escuela durante una semana en 2015, y fue procesado cuando no pagó.



Los tribunales inferiores descubrieron que no había actuado ilegalmente porque su hija tenía un buen historial de asistencia general, pero funcionarios locales llevaron el caso a la corte superior del país.



Cinco jueces dictaminaron por unanimidad el jueves que las escuelas de Reino Unido tenían el derecho de establecer reglas sobre lo que constituye asistencia "regular".



Platt dijo que el fallo significa que millones de padres en Gran Bretaña ya no tienen el poder de tomar decisiones sobre sus propios hijos.