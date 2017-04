Florida: Hallan un murciélago muerto en su ensalada

ORLANDO, Florida(GH)

Unos comensales de Florida hicieron un inquietante descubrimiento cuando abrieron una ensalada preenvasada: Hallaron un murciélago muerto.El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalaron que dos personas comenzaron a comer la ensalada antes de darse cuenta del mamífero alado en descomposición, reporta USA Today El murciélago, que se encontró en una "condición deteriorada", fue enviado a un laboratorio del CDC para analizar si era portador del virus de la rabia, mientras que el fabricante mandó retirar el lote de ensaladas que se enviaban exclusivamente a las tiendas en todo el Sudeste de Estados Unidos.Fresh Express solicitó retirar el lote de su Organic Marketside Spring Mix, con un código de producción G089B19, que tenía una fecha de caducidad para este 14 de abril. En un comunicado, la compañía dijo que trabajó de manera rápida y de cerca con las tiendas para eliminar todo el lote de los estantes y ofreció un reembolso completo a cualquier persona que compró uno. La compañía dijo que el problema sólo afectó a una línea de sus productos."Fresh Express toma muy en serio la cuestión de la seguridad alimentaria y cumple rigurosamente todas las normas de seguridad alimentaria, incluidas las buenas prácticas agrícolas", dijo en un comunicado.Fresh Express instó a cualquiera que compró alguna ensalada de ese lote específico a tirarlo.El CDC exhortó a las personas que compraron ensalada correspondiente a ese lote y encontraron "material animal" en sus verduras a comunicarse con su departamento de salud local inmediatamente.De lo contrario, "las personas que han comido la ensalada y no han encontrado material de origen animal no están en riesgo y no necesitan ponerse en contacto con su departamento de salud".El CDC está trabajando ahora con el Departamento de Salud de la Florida para determinar si las dos personas que comieron una parte de la ensalada contaminada están en riesgo.El CDC está investigando si el murciélago tenía rabia, sin embargo, señaló que las dos víctimas no han presentado síntomas."Ambas personas dicen estar en buen estado de salud y tampoco tiene signos de rabia", dijo el CDC en un comunicado.