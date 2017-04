Marco Rubio dice que México no pagará por el muro

(GH)

El senador republicano Marco Rubio dijo este domingo que México no va a pagar por el muro que Donald Trump planea construir en la frontera Sur.Rubio dijo: "Nos reunimos con el ministro de Relaciones Exteriores de México ( Luis Videgaray ). Permítanme decir, México no va a pagar por el muro. Por cierto, Estados Unidos debería, si creemos que es de nuestro interés nacional hacerlo, pero creo que hay mucho con lo que podemos trabajar con México. Creo que el gobierno mexicano está abierto, por ejemplo, a renegociar los puntos clave del Tlcan, como el de la propiedad intelectual", declaró en entrevista para ABC News.En la entrevista, en el mismo programa "This Week", el conductor George Stephanopoulous preguntó a Rex Tillerson si el tema del muro surgió durante su reunión con el canciller mexicano la semana pasada pero él lo negó."No tuvimos ninguna conversación sobre ese tema", dijo Tillerson. "Hemos tenido, creo, conversaciones muy productivas sobre acciones que se pueden tomar para frenar y desalentar la migración de personas procedentes de América Central a través de México hacia los Estados Unidos".Cuando se insistió sobre el asunto, Tillerson declaró categóricamente que el muro no es un tema de conversación para él y Vidergaray. "No es sólo parte de nuestras conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores y yo", dijo.