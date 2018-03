Intercambian fuego pistolero y policías a las afueras de casa de veteranos

YOUNTVILLE, California(AP)

Las autoridades de California dicen que los oficiales intercambiaron disparos con el hombre armado que mantenía como rehenes a tres empleados del programa de veteranos en la casa más grande de éste tipo en los EU.



El alguacil del condado de Napa, John Robertson, dijo a los reporteros que "muchas balas" fueron disparadas, pero que los agentes no resultaron heridos. Él dice que no sabe el estado de los rehenes o el motivo del pistolero.



El subjefe de la Patrulla de Caminos de California, Chris Child, dice que no se han contactado con el pistolero confinado a una habitación, pero que los negociadores de rehenes están a la espera.



Él dice que los rehenes son empleados de The Pathway Home, un programa privado en los terrenos de la casa de los veteranos. El programa trata a los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán con el trastorno de estrés postraumático.



Las autoridades ya conocen el nombre del pistolero pero no lo han dado a conocer. De igual modo trascendió que el arma que tiene es un rifle.