Ejército coreano en alerta por provocaciones

SEÚL, Corea del Sur(AP)

El ministro de Defensa de Corea del Sur ordenó al ejército estar en alerta por posibles provocaciones norcoreanas que intentan explotar "situaciones inestables en el país y en el extranjero".



En una videoconferencia celebrada el viernes con los comandantes militares, el ministro de Defensa, Han Min Koo, dijo que Corea del Norte podría hacer provocaciones "estratégicas u operacionales" en cualquier momento. El Norte ha probado misiles balísticos en las últimas semanas.



La agencia de noticias estatal Corea del Norte, Corea del Norte, emitió una breve declaración sobre el fallo de la corte en Seúl, anticipando que Park ahora será objeto de investigación como un "criminal regular".



El partido de Park Geun-hye, presidente de Corea del Sur, dijo que "acepta humildemente" la decisión de la Corte Constitucional de retirar a Park de la acusación y sentirse responsable de su caída.



Un funcionario del hospital surcoreano dice que un hombre de unos 70 años murió de lesiones en la cabeza después de caerse de un autobús de la policía frente al Tribunal Constitucional después de ordenar que el presidente Park Geun-hye fuera destituido.



El funcionario dijo el viernes que el hombre, que se cree que es un partidario del Parque, estaba sangrando fuertemente cuando llegó al hospital y murió alrededor de las 1:50 p.m.



Miles de simpatizantes del parque han reaccionado con enojo al veredicto, gritando y golpeando a la policía con postes de bandera, y saltando en los autobuses que la policía utiliza para crear un perímetro que protege a la corte.



El máximo diplomático de Japón dice que seguirá trabajando con un gobierno surcoreano dirigido por el sucesor del derrocado presidente Park Geun-hye.



El ministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, dijo a los periodistas el viernes que no haría comentarios sobre el fallo judicial que quitó al presidente acusado, citando la política interna.



Kishida dice que ambos países deben trabajar en el conflicto de "mujeres de la comodidad" que ha tensionado sus relaciones por décadas. Dijo que esperaba que Tokio y el nuevo gobierno surcoreano pudieran implementar un acuerdo firmado en 2015 para resolver completamente el estancamiento sobre la explotación sexual de mujeres por parte de Japón para sus tropas antes y durante la Segunda Guerra Mundial.



Kishida dice que Japón no tiene un plan inmediato para enviar de vuelta al embajador que recordó temporalmente para protestar contra la estatua de una "mujer de consuelo" construida fuera de su consulado en la ciudad surcoreana de Busan.



Estados Unidos dice que la retirada del presidente surcoreano Park Geun-hye es un asunto interno que no afecta su fuerte alianza con el país.



El Tribunal Constitucional eliminó formalmente el parque en disputa de su puesto el viernes por un escándalo de corrupción.



El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo que Estados Unidos continuará trabajando con el presidente en funciones, el primer ministro Hwang Kyo-ahn, y espera a aquellos a quienes los sudafricanos elegirán en una elección presidencial que se celebrará dentro de dos meses.



Toner dice que la retirada de Park es "un asunto interno sobre el cual Estados Unidos no toma posición", y que depende del pueblo de Corea del Sur determinar el futuro de su país.



Él dice que la alianza de dos naciones "seguirá siendo un eje de estabilidad y seguridad regional.