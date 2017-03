Hombres matan a dos en café en Suiza

BASILEA, Suiza (AP )

Hombres armados mataron a dos personas e hirieron gravemente a otra tras disparar en un café el jueves en la ciudad suiza de Basilea, indicaron las autoridades.



Dos individuos ingresaron al Café 56 a las 20:15 horas y baleaearon a los clientes, informó la fiscalía local en un comunicado. Luego huyeron rumbo a una estación ferroviaria cercana.



Aún se desconoce la identidad de las tres víctimas, señalaron las autoridades. Nadie más resultó herido.



Las investigaciones están en curso. Un agente policial, el cual habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para declarar en público, le dijo a The Associated Press que "este es un incidente local. No tiene nada que ver con los islamistas ni con el terrorismo".



El ataque ocurrió un día después de que el poblado concluyó los festejos del Fastnacht (Carnestolendas), el carnaval más grande de Suiza.