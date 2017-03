EU: Acusado de decapitación dice que su madre lo hizo enojar

LOUISBURG, Carolina del Norte(AP )

Un joven de 18 años acusado de haber decapitado a su madre prometió a un despachador de equipos de atención de emergencias que no mataría a sus dos hermanos menores, a quienes se escuchaba sollozando en la grabación de su llamada al número telefónico de emergencias 911, según consta en la grabación publicada el jueves.



El acusado, quien llamó al 911 poco después del asesinato ocurrido la tarde del lunes, respondió tranquilamente preguntas durante los casi 17 minutos de la grabación, respuestas relacionadas entre otras cosas a su ubicación y a los nombres de su hermana de 4 años y de su hermano de 2 años, quienes estaban en la casa.



El joven dijo que su padre no estaba en la casa y recitó el nombre de éste y el número de su teléfono celular en un tono calmado. El despachador preguntaba reiteradamente sobre los niños.



"No los voy a matar; no se preocupe", respondió el acusado.



Los hermanos fueron encontrados ilesos cuando llegaron agentes a la casa en Zebulon, ubicada aproximadamente 48 kilómetros (30 millas) al este de Raleigh. Documentos de la corte señalan que el primer policía que llegó a la casa vio al acusado salir caminando de la vivienda con un cuchillo en una mano y la cabeza cercenada de su madre en la otra.



La llamada al 911 comenzó con el acusado diciendo que mató a alguien y con el despachador preguntándolo porqué.

"¿Por qué mataste a alguien?", dijo el despachador.



"Porque tuve ganas", respondió el acusado.

Posteriormente, el despachador preguntó si la madre lo había hecho enojar: "¿Qué estaba haciendo ella? ¿Te hizo enojar, o qué sucedió?".

El acusado respondió: "Sí, me hizo enojar".



La grabación ofreció detalles escalofriantes posteriores al asesinato por parte del acusado, a quien su abogado defensor califica como perturbado mental.



En el intercambio de preguntas y respuestas, el despachador suena en ocasiones nervioso.



Cuando el joven dice que apuñaló a su madre ocho veces, el despachador dice: "Oh, piedad".



El nombre exacto del acusado no está claro. Registros del tribunal local lo mencionan como Oliver Funes Machada; registros federales lo tienen como Oliver Funes Machado. Está acusado de homicidio en primer grado.



El nombre de la madre, según autoridades locales que recibieron la información de un hijo de 14 años, es Yesenia Beatriz Fúnez Machado, de 35 años.



El acusado nació en Honduras y reside ilegalmente en Estados Unidos, dijo Bryan Cox, vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.