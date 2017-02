Ordenan cárcel preventiva para el ex presidente Toledo

LIMA, Perú(AP )

Un juez ordenó este jueves prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo por el cargo de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht para ayudarle a ganar la licitación de una vía clave que une a Brasil y la costa de Perú.



Toledo es el primer ex mandatario sobre el que se dicta ir a la cárcel en relación a la gigantesca investigación anticorrupción originada en Brasil y que ha salpicado a varios países de Latinoamérica y dos de África. Cuando sea capturado y enviado a una prisión local se convertirá en el segundo ex presidente peruano tras las rejas en una década.



El juez Richard Concepción dictó orden de captura a nivel nacional e internacional, e indicó que se le envió una alerta roja a la Interpol para que sea detenido "en el lugar donde esté".