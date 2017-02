Julian Assange podría dejar embajada si Lasso gana elección

LIMA, Perú(AP )

Los días de asilo de Julian Assange podrían estar contados: el candidato derechista Guillermo Lasso dijo que si gana las elecciones presidenciales de Ecuador, otorgará un mes de plazo al fundador de Wikileaks para dejar la embajada de su país en Londres, según publicó el jueves el diario británico The Guardian."Le diremos al señor Assange cordialmente que se retire de la embajada del Ecuador en Inglaterra y buscaremos hacerlo dentro del marco del respeto al derecho internacional en los primeros 30 días del gobierno", dijo Lasso hablando en español en referencia a Assange.El banquero que busca la presidencia ecuatoriana recordó que el 17 de enero el entonces presidente Barack Obama conmutó lo que resta de la condena de Chelsea Manning, analista de inteligencia del Ejército que fue condenada en 2010 por la filtración de documentos que revelaron actividades de Estados Unidos a nivel global y que fueron publicadas en WikiLeaks. "Uno de los últimos actos del presidente Obama fue indultar al soldado Manning y eso hace pensar que ya no habría razón para un juicio contra el señor Assange en los Estados Unidos. Por lo tanto, el sustento del asilo desapareció", indicó Lasso.No obstante, el nuevo presidente estadounidense Donald Trump reiteró a fines de enero su creencia de que Manning "nunca debería haber sido liberada de la prisión".Assange lleva más de cuatro años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres tras burlar los términos de su fianza para evitar una extradición a Suecia por supuestos delitos sexuales. Sin embargo, sus limitaciones de desplazamiento no le han impedido trabajar en WikiLeaks. Si es extraditado a Suecia, eventualmente podría ser enviado a Estados Unidos, donde podría enfrentar un tribunal militar por acusaciones de espionaje.Guillermo Lasso no tiene la presidencia asegurada. De acuerdo al sondeo de la firma Cedatos, conocido en la víspera, en Ecuador habría una segunda vuelta entre él y el candidato oficialista Lenin Moreno. De hecho, según esta firma, Moreno suma 38,6% de votos válidos mientras Lasso tiene 25,7%.El sondeo se realizó a nivel nacional entre el 3 y 8 de febrero a seis mil 490 ciudadanos.La ley electoral indica que para triunfar en primera vuelta se necesita mayoría absoluta de votos válidos o un 40% de esos votos y diez puntos por encima del rival inmediato.Los comicios se celebrarán el 19 de febrero y si se produce una segunda vuelta ésta ocurriría el 2 de abril. Algunos analistas sostienen que en una segunda vuelta Lasso podría imponerse reuniendo el apoyo de muchos de los opositores del actual presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien culminará su gestión de una década el 24 de mayo.