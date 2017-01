Tropas de Irak llegan al Tigris en lucha contra EI por Mosul

BAGDAD, Iraq(AP)

Soldados iraquíes en Mosul se abrieron paso al río Tigris y corrieron por el centro de la ciudad, marcando un hito en la ofensiva de casi tres décadas dirigida para retomar la ciudad norteña de los milicianos del grupo Estado Islámico.



El teniente general Abdul-Amir Rashed Yar Ala dijo que las fuerzas especiales llegaron al río el domingo por la noche y ahora controlan el lado oriente de uno de los cinco puentes de la ciudad, todos los cuales han sido inhabilitados por ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos en apoyo a la ofensiva.



El primer ministro Haider al-Abadi dijo que los avances recientes eran "grandes logros para todas las facciones de las fuerzas de seguridad iraquí".



"Gracias a Dios, nuestras fuerzas están liberando vecindario tras vecindario", dijo el lunes en una conferencia de prensa conjunta con su contraparte jordana en Bagdad.



En Mosul, el mayor general Sami al-Aridi, de las fuerzas especiales, dijo a The Associated Press que los soldados estaban combatiendo al EI en los vecindarios de Baladiyat y Sukar, tras echar a los extremistas fuera de Muthana y Rifaq un día antes. Agregó que las fuerzas iraquíes rechazaron un ataque durante la noche, matando a 37 milicianos, pero no dio más detalles.



La ofensiva de Mosul se reanudó el mes pasado tras una pausa de dos semanas por la fuerte resistencia del grupo EI y el mal tiempo. Desde entonces, las fuerzas de Bagdad retomaron nuevas áreas en la mitad este de la ciudad, tras recibir refuerzos.



Mosul es la segunda ciudad más grande de Irak y el último gran bastión del grupo extremista en el país.



Las fuerzas especiales de Irak han combatido mayormente dentro de la ciudad, mientras que los soldados iraquíes han avanzado también en la ciudad desde diferentes puntos.



Las fuerzas curdas y milicianos chiíes han expulsado al EI de zonas aledañas y tratado de desbaratar rutas de escape de milicianos.

Mosul cayó a manos del EI en el verano del 2014, cuando los extremistas barrieron con gran parte del norte y occidente de Irak. Las fuerzas iraquíes gradualmente han retomado la mayor parte del territorio en los últimos tres años.



Afuera de Mosul, los milicianos están mayormente limitados a villas y pueblos más pequeños.