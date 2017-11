Defensa de mexicano espera aplazamiento de ejecución

HUNTSVILLE, Texas(SUN)

La defensa del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez espera que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aplace la ejecución programada para este miércoles.



El director de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jacob Prado, señaló que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos deberá determinar si la ejecución se lleva a cabo este día o no.



En una declaración que ofreció a las afueras de la prisión de Huntsville, Prado indicó que si la Suprema Corte no se pronuncia antes de la medianoche, en consecuencia la ejecución no se lleva a cabo y habría que fijar nueva fecha.



La defensa de Cárdenas Ramírez recurrió, a las 17:30 horas, a la Suprema Corte de Justicia estadounidense para pedir que se revise el procedimiento mediante el cual se condenó a Rubén Cárdenas, además de que revise cómo se obtuvo la evidencia de ADN con la cual se inculpó al mexicano.



"La ejecución puede tomar lugar a partir de las 18:00 horas hasta la medianoche", mencionó Prado.



Añadió que la Suprema Corte puede decir: que sí se lleve a cabo la ejecución; que se posponga la fecha o que necesita más tiempo para revisar el caso.