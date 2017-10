En libertad hombre que atropelló varias personas en Londres

LONDRES, Inglaterra(AP )

La policía de Londres dejó en libertad al hombre que fue arrestado bajo la sospecha de que había atropellado a varias personas frente el Museo de Historia Natural dejando 11 heridos, se informó el domingo.



El hombre, de 47 años, fue liberado pero sigue siendo objeto de investigación, de acuerdo con las autoridades. No ha sido identificado públicamente y no se le instruyeron cargos.



La "calle de los museos" en Londres estuvo abierta el domingo, con el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencias y el Museo de Victoria y Alberto operando de manera habitual a un día que el pánico se apoderara de la calle cuando un automóvil atropelló a varias personas.



El suceso ocurrió el sábado por la tarde en la calle Exhibition Road, en el concurrido distrito de museos de Londres. Al principio mucha gente temía que se tratara de un ataque terrorista similar a los incidentes recientes en este año en los que personas fueron arrolladas por vehículos conducidos por terroristas en el Puente Westminster y en el Puente de Londres.



El ataque en marzo en el Puente Westminster y en el Parlamento y en el Puente de Londres en junio provocaron la muerte de más de una decena de personas y muchas más resultaron heridas. Se han colocado nuevas barreras en la mayoría de los puentes para impedir que ocurran más ataques con automóviles.



La preocupación de que un ataque similar a aquellos se había producido el sábado frente al Museo de Historia Natural desencadenó una respuesta sustancial de la policía, con numerosas ambulancias que acudieron al lugar junto con equipos de respuesta para zonas peligrosas. Las tiendas en el área fueron evacuadas como medida de precaución y helicópteros de la policía sobrevolaron el distrito.



Tras varias horas de investigación, la policía determinó que fue un accidente de tránsito y que no se trataba de un acto terrorista.

La policía interrogaba a los testigos y a cualquiera que tuviera fotografías o videos del accidente, para ayudar a que avance la investigación.



El área del museo tiene mucho tráfico y a veces es confusa, pues algunas calles están cerradas a los automovilistas. La policía no ha explicado hasta ahora cómo ocurrió el accidente.



El nivel de amenaza terrorista oficial de Gran Bretaña quedó en "Grave", lo que indica las autoridades siguen en estado de alerta ante la posibilidad de un ataque.