Papa felicita a pareja gay de Brasil por bautizar a sus hijos

(GH)

"El papa Francisco les desea felicidades, invocando para su familia la abundancia de las gracias divinas, para que vivan constante y fielmente la condición de cristianos", expresa una carta dirigida a Toni Reis por monseñor Paolo Borgia, asesor de la Secretaría de Estado del Vaticano.



Según Reis, quien publicó una foto de la carta en su cuenta de Facebook, él y su esposo David enviaron en abril una carta al Pontífice contando del bautismo de sus tres hijos, Alyson, Jéssica y Filipe, en una iglesia de Curitiba (Sur).



Un asesor del papa Francisco fue quien felicitó en nombre del pontífice a una pareja homosexual en Brasil por el bautismo católico de sus tres hijos adoptivos, según una carta enviada por el Vaticano publicada este lunes por uno de los padres.



En espera de una confirmación, fuentes del Vaticano minimizaron la eventual importancia de esa carta, diciendo que Francisco siempre trata de responder positivamente a miles de misivas similares que recibe diariamente.



El matrimonio dijo en una entrevista con la AFP que no esperaba un respuesta luego de enviar su carta.



"Significa un gran avance en una institución que quemaba a los gays durante la inquisición y ahora nos manda un oficio felicitando a nuestra familia. Estoy muy feliz, ya me puedo morir tranquilo", añadió.



Reis, de 53 años y el inglés David Harrad, de 59, son pareja desde hace 27 años y fue en el 2011 que pudieron hacer oficial su matrimonio, cuando la corte suprema brasileña reconoció la "unión estable" para las parejas del mismo sexo, lo que en la práctica equiparó sus derechos con los de las parejas heterosexuales, otorgándoles acceso a matrimonio, adopción, herencia y pensión por muerte.



En 2012 adoptaron a Allyson, un muchacho de 16 años y en 2014 a los hermanos Jéssica (14) y Filipe (11).



El papa Francisco dijo en 2016 que según el catecismo los homosexuales "no deben ser discriminados, sino respetados y acompañados en el plano pastoral", repitiendo una formula utilizada durante el primer año de su pontificado, cuando sorprendió al mundo con su afirmación: "Si alguien es gay y busca al Señor con sinceridad, ¿quién soy yo para juzgarlo?".