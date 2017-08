Detectan plutonio en aire en el estado de Washington

RICHLAND, Washington(AP )

Partículas radioactivas de plutonio y americio fueron encontradas en muestras de aire tomadas donde los trabadores entran al área segura de la reserva nuclear Handord, en el suroeste del estado de Washington, dijeron el martes las autoridades de salud estatales.



Las muestras de aire fueron recolectadas por el Departamento de Salud estatal el 8 de junio en la zona llamada Barricada Rattlesnake, cerca de la carretera 240, informó el diario The Tri-City Herald (https://goo.gl/4km3jM).



En esa fecha, los trabajadores de la planta Plutonium Finishing recibieron órdenes de resguardarse en interiores debido a la liberación de partículas radioactivas durante la demolición de las instalaciones, las cuales están altamente contaminadas.



Representantes del Departamento de Salud dijeron el martes durante una reunión del comité del consejo de asesores de Hanford que recibieron los resultados de los análisis el lunes.



Los niveles de contaminación en las muestras de aire fueron “muy, muy bajas”, dijo John Martell, director de la sección de Emisiones de Aire Radioactivo del Departamento de Salud.



“El nivel es interesante desde un punto de vista de regulación, pero no es un riesgo para la salud” del público, dijo Mike Priddy, director de la sección de Ciencias Ambientales del Departamento de Salud.



Los empleados de la reserva nuclear Hanford fueron informados el martes mediante un memorando que el Departamento de Salud considera “que la cantidad detectada está por debajo de los niveles que podrían ser una preocupación para la salud humana”.



Los departamentos de Energía y Salud abrieron una investigación y no han vinculado de forma concluyente la contaminación en el aire con el incidente en la planta Plutonium Finishing, dijeron funcionarios.



“Lo estamos tomando con seriedad”, aseguró Tom Teynor, director de proyecto del Departamento de Energía para la planta.



Las muestras de aire fueron recolectadas en una zona donde los funcionarios no esperaban que hubiese contaminación aérea. La Barricada Rattlesnake se ubica a unos 4,8 kilómetros (tres millas) de distancia de la planta Plutonium Finishing.