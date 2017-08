Vinculan brote de salmonelosis en EU a papayas mexicanas

DES MOINES, Iowa(AP )

Más de 100 personas en 16 estados de Estados Unidos se han enfermado de salmonelosis después de comer papayas procedentes de una finca del Sur de México y 35 de ellas están hospitalizadas en condición grave, informaron funcionarios de salud estadounidenses al dar seguimiento al primer informe del brote que dieron hace más de dos semanas.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) dijeron en su página web que 109 personas se habían enfermado hasta ahora. Agregaron que una persona murió en la ciudad de Nueva York.



Las papayas fueron rastreadas a la finca Carica de Campeche, en el Estado mexicano de Campeche, dijo la FDA el lunes.



La finca está ubicada en la península de Yucatán, del lado de la costa del Golfo de México.



La empresa no contestó inmediatamente a un correo electrónico ni a llamadas que le hizo la AP este martes.



Se había emitido una advertencia de tormenta debido a que la tormenta tropical “Franklin” cruzó el martes la península de Yucatán.



Las papayas de la finca Carina de Campeche dieron positivo a cinco diferentes cepas de bacteria de salmonela, que puede causar diarrea, vómitos, dolor estomacal y fiebre.



Los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos débiles son más propensos a tener infecciones graves.



Desde el último informe dado el 21 de julio, la cantidad de casos en Nueva York casi se triplicaron a 36, mientras que en Nueva Jersey han aumentado en más del doble a 26.



En Virginia hubo 11 casos, mientras Pensilvania tuvo siete y Maryland seis. Connecticut y Minnesota reportaron cuatro casos cada uno y Massachusetts tres.



Iowa, Kentucky, Carolina del Norte y Oklahoma informaron dos casos cada uno, mientras que Delaware, Luisiana, Michigan y Wisconsin tuvieron uno cada uno.



La FDA dice que está trabajando con las autoridades de seguridad alimentaria de México para realizar inspecciones y otros seguimientos.



El nombre de la finca de Campeche fue agregado a una alerta importante que permite al personal de campo de la FDA detener el ingreso a Estados Unidos de productos agrícolas frescos hasta que se compruebe que han resuelto el problema que causó la contaminación por bacterias.



No quedó claro de inmediato cómo fue que se contaminó la papaya, dijo el portavoz de la FDA



"La investigación continúa y avisaremos en cuanto tengamos más información", dijo Peter Cassell.



Los CDC dijeron que evidencias obtenidas en laboratorios -usando pruebas genéticas- vincularon algunos de los casos a la papaya de la finca.



Hasta ahora han sido retiradas las papayas maradol de las marcas Caribeña, Cavi y Valery, pero los CDC recomiendan ahora que los consumidores no consuman papayas maradol de México, que los minoristas no las vendan y que los restaurantes no las sirvan.