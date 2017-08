Veta EU término 'cambio climático'

CIUDAD DE MÉXICO()

Al personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se le ordenó evitar el uso del término "cambio climático" en su trabajo, y que utilicen la frase "condiciones climáticas extremas" en su lugar.



De acuerdo con una serie de mails obtenidos por el diario británico The Guardian, la Administración Trump lanzó una cruzada para modificar el lenguaje utilizado por los empleados federales sobre el tema.



Sin embargo, Kaveh Sadeghzadeh, director de comunicaciones del Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) -una unidad del USDA-, negó las afirmaciones del diario británico.



LOS CAMBIOS



Una misiva de Bianca Moebius-Clune, directora de Salud del Suelo, indica qué palabras deben ser evitadas y por cuáles deben sustituirse.



El "cambio climático" se encuentra en la categoría de "palabras a evitar", para ser reemplazada por "condiciones climáticas extremas".



En lugar de la "adaptación al cambio climático", se pide al personal que utilice "resistencia a las condiciones climáticas extremas".



La principal causa del cambio climático provocada por el ser humano también es objeto de censura, por lo que se veta el uso de la expresión "reducir los gases de efecto invernadero" a favor de "construir la materia orgánica del suelo, aumentar la eficiencia del uso de nutrientes".



En su mail, enviado el 16 de febrero de este año, Moebius Clune indica que no van a cambiar el modelo, sino cómo se habla de ello.