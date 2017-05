Canadá pide renegociar lo más pronto posible el Tlcan

CANADÁ(GH)

El ministro de Finanzas de Québec ha hecho un llamado para renegociar lo más pronto posible el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), pues el “tiempo es esencial”, consideró."Si vamos a renegociar el Tlcan, entonces hagámoslo. El peor de los casos sería si pasamos años hablando de renegociar, pero en realidad no lo hacemos y simplemente sigue dando vueltas y no se aborda. Cuanto más tiempo se prolongue, mayor será el impacto real en la inversión", dijo Carlos Leitao a una entrevista, que cita el diario Reforma El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, espera que en las próximas dos semanas pueda mandar la carta de aviso de 90 días al Congreso estadounidense para empezar de manera oficial las negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.“Con suerte, en un par de semanas, vamos a emitir la carta de [aviso] de 90 días, lo que desencadena los inicios del proceso formal”, dijo Ross en conferencia de prensa hace unas semanas.Eso no significa, en palabras de Ross, que haya una “fecha concreta” para el inicio de las conversaciones. Sin embargo, el anuncio del envío de la misiva corrige al propio secretario estadounidense, quien había asegurado en una entrevista televisiva que esperaba que las negociaciones empezaran a finales de este año.