Ex fiscal de Nayarit se declara no culpable en corte de NY

NUEVA YORK, Nueva York(SUN)

El ex procurador general del estado de Nayarit, Édgar Veytia, se declaró hoy no culpable de los tres cargos que se le imputan, durante su presentación y arraigo ante la corte del distrito este de Nueva York, ubicada en el condado de Brooklyn.



Vestido con ropa de civil, Veytia expresó su no culpabilidad de los cargos relacionados con su presunta conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana en Estados Unidos, entre enero de 2013 y febrero de 2017.



De acuerdo con la acusación, Veytia conspiró con otros individuos, cuya identidad no fue revelada en el expediente, para distribuir en Estados Unidos un kilo o más de heroína; cinco kilos o más de cocaína; 500 gramos o más de metanfetamina; y mil kilos de mariguana.



Los documentos asientan además que Veytia, quien según sus abogados es también ciudadano estadounidense, era conocido por los apodos de “El diablo”, “eepp” y “Lic Veytia”.



El magistrado de la corte respondió por teléfono a la presentación de Veytia, y fijó la próxima audiencia para el miércoles 12 de abril, aunque la defensa del ex funcionario mexicano indicó que solicitará una prórroga para que el caso inicie el lunes 17 de abril.



El ex procurador fue presentado en Nueva York, luego de su traslado desde la ciudad de San Diego, California, donde fue arrestado en marzo pasado durante su ingreso a Estados Unidos.



Tras la presentación del exprocurador, Gretchen Von Helms, abogada de Veytia, declaró a medios de información locales que disputaría las razones por las que el caso fue radicado en Nueva York, al considerar que esta corte carece de jurisdicción para juzgar al ex funcionario mexicano.



Von Helms reveló que Veytia está detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una cárcel común donde convivirá con otros reos y donde tendrá contacto con su familia y sus abogados.



La abogada señaló que hasta el momento no ha visto la evidencia del caso ni los informes en que se basa la acusación, razón por la que pedirá unos días adicionales a la corte para preparar el caso.



“Existen muchos diferentes detalles sobre los supuestos cargamentos. Quizá haya grabaciones de audio y de video, pero no hemos visto aún nada en este momento. Estamos empezando desde cero y será un largo y lento proceso que podría durar entre dos y tres años”, afirmó Von Helms.



Asimismo, la abogada aseveró que preparará una solicitud de fianza a fin de que Veytia pudiera seguir su caso en libertad.



Rechazó además que el caso tenga relación alguna con el del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que también se desahoga en la corte de Brooklyn.