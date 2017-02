Impulsan alianza entre EU y México

WASHINGTON D.C. (SUN)

Tres congresistas demócratas presentaron este martes ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de resolución en el que pretenden “reafirmar la alianza entre Estados Unidos y México”.



El documento, firmado por el cubano Albio Sires (Nueva Jersey), el mexico-estadounidense Joaquín Castro (Texas) y su colega Eliot Engel (Nueva York), y apoyado por otros 33 congresistas, pide al presidente Donald Trump que “priorice una relación entre ambos países basada en el respeto mutuo”, algo que, según los firmantes, no se ha visto en las primeras semanas de la nueva administración.



Asimismo, la resolución quiere ser un “mensaje claro al Presidente Peña Nieto y a la población mexicana de que no vamos a permitir que la temeraria diplomacia de Trump defina nuestra alianza con México”, aseguró en un comunicado el congresista Engel.



El texto de la resolución repasa hasta 10 momentos que demuestran la importancia de la historia común entre ambos países, así como la profundidad de los lazos que los unen. Entre esos aspectos, el documento resalta la “importante contribución de los mexicano-estadounidenses en el día a día de EU, que merece ser valorado y no menospreciado”, así como la “profunda ligazón personal, familiar, y cultural” que comparten.



También critica la anunciada construcción de un muro en la frontera, así como la promesa de que será el gobierno mexicano el que pagará su costo. “Esta demanda (…) es contraproducente e inconsistente con los valores de Estados Unidos”, se lee en la resolución.



“Cuando el presidente Trump tomó posesión, heredó una relación EU-México fuerte, pero que tenía que ser tratada con cuidado. No lo hizo”, lamentó Engel.



“Sentimos que es importante reafirmar a México, un socio importante en economía y seguridad, que nosotros valoramos la cooperación entre nuestras naciones”, indicó.