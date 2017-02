Papa reitera llamado a "puentes no muros" tras veto de Trump

CIUDAD DEL VATICANO(AP)

El papa Francisco reiteró este miércoles su llamado a que la gente construya puentes de entendimiento en lugar de muros en sus primeras declaraciones, aunque indirectas, desde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que impidió la entrada a Estados Unidos de refugiados y de migrantes de siete países de mayoría musulmana.



El pontífice de origen argentino realizó los comentarios durante su catecismo semanal, dedicado a las ideas cristianas de perdón y la esperanza para forjar la paz.



"En el contexto social y en el civil, apelo a no crear muros sino a construir puentes. No respondan a la maldad con maldad. Derroten a la maldad con el bien, a la ofensa con el perdón. Un cristiano nunca debería decir 'pagarás por esto'. Nunca. Ese no es un gesto cristiano. Una ofensa se supera con perdón. Para vivir en paz con todo el mundo", dijo Francisco.



El papa no hizo referencia directa a Trump en sus comentarios, pero al final de la ceremonia, recordó que el miércoles es el día declarado por la Iglesia para reflexionar sobre el sufrimiento que causa el tráfico humano, y es además el día conmemorativo de la santa Josephine Bakhita.



Bakhita era una esclava sudanesa del siglo XVIII que, tras migrar a Europa, se convirtió en monja. Sudán es uno de los países incluidos en el veto de Trump.



Francisco con frecuencia ha invocado la frase "puentes, no muros" cuando llama a los países a recibir a migrantes, inclusive el año pasado cuando regresaba de una visita a la frontera entre México y Estados Unidos.



En ese momento, se le preguntó su opinión sobre la promesa de Trump de construir un muro en la frontera, a lo que respondió que la idea de erigir muros entre poblaciones "no es cristiana".



El Vaticano recientemente ha endurecido sus críticas contra las políticas migratorias de Trump. Un alto jerarca de la Santa Sede confirmó que había consternación en torno a la medida y el diario del Vaticano, L'Osservatore Romano, declaró que el uso de muros y restricciones migratorias perjudicará los intereses estadounidenses.



En sus declaraciones del miércoles, el papa también pidió elevar plegarias en nombre los rohingya, una minoría musulmana en Mianmar que sufre de discriminación en el país de mayoría budista.