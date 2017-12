Pastor en Nueva Jersey acusado de abuso sexual de menores

MEDFORD, Nueva Jersey(AP )

El pastor de una iglesia en Nueva Jersey ha sido detenido, acusado de abusar sexualmente de menores a lo largo de 16 años, informaron autoridades el jueves.



Harry Thomas, pastor de la iglesia Come Alive Church en el poblado de Medford, abusó de cuatro menores entre 1999 y 2015, según el expediente. No se dieron más detalles, a fin de evitar identificar a las víctimas.



La iglesia Come Alive Church envió un email anunciando que en pocas horas dará una conferencia de prensa.



La fiscalía dijo que Thomas, de 74 años de edad, ha sido instruido de un cargo de agresión sexual agravada, tres cargos de agresión sexual y cuatro cargos de poner en peligro el bienestar de un menor de edad.



No fue posible encontrar un número de teléfono para Thomas y no se supo de inmediato si tenía abogado que explique su situación legal.