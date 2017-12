Nuevo México: Joven apuñaló a su amigo porque se había acabado la cerveza

NUEVO MÉXICO(AP)

Un hombre de Nuevo México enfrenta cargos después de que la policía declaró que apuñaló a un amigo por falta de cerveza.



The Las Cruces Sun-News informa que Isaac Ávalos, de 23 años, fue arrestado el sábado por la noche después de una pelea con su amigo que sufrió múltiples heridas de arma blanca que no ponen su vida en peligro.



Según la policía, Ávalos estaba en la casa de un amigo cuando se enojó porque no pudo encontrar ninguna cerveza en la cocina.



Según los informes, se enojó cuando se enteró de que su amigo y otra persona se bebieron toda la cerveza.



La policía dice que Ávalos agarró un cuchillo de cocina grande y lo balanceó de un lado a otro hacia su amigo.



Ávalos se enfrenta por agresión agravada con un cargo de arma mortal y está retenido sin fianza.



No se sabía si tenía un abogado.