Lanzan dos cohetes desde Franja de Gaza

(AP )

Dos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza quedaron cortos y cayeron dentro del propio territorio palestino, dijo el mando militar israelí.



Sonaron las sirenas en el Sur de Israel, pero los cohetes no alcanzaron el territorio del estado judío.



En la víspera, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, lo que provocó choques entre palestinos y las fuerzas israelíes en Cisjordania.



Una ciudad israelí planea dedicar un parque al presidente estadounidense Donald Trump debido a su decisión de declarar a Jerusalén la capital de Israel y trasladar su embajada allí.



David Even Zur, alcalde de la ciudad norteña de Kiryat Yam, calificó de “histórica” la decisión, “un paso valiente y sin precedentes que ninguno de sus predecesores estuvo dispuesto a dar”.



"Donald Trump demostró al mundo que Jerusalén está en nuestros corazones y nosotros le demostraremos así que él está en nuestros corazones”, dijo Even Zur en un comunicado.



El Jezbolá libanés dice que la declaración estadounidense que reconoce a Jerusalén como capital de Israel constituye una “agresión traicionera y malévola” contra los derechos de los palestinos y cierra todos los caminos a las negociaciones.



Hassan Fadlallah, vocero del bloque parlamentario de la milicia, dijo el jueves que el anuncio de Washington confirma que la única manera de recuperar los derechos es a través de la “resistencia” armada.



Técnicamente existe un estado de guerra entre Líbano e Israel. Los ataques de Jezbolá obligaron a Israel a retirarse del sur del Líbano en 2000 y hubo una nueva guerra en 2006.



Fadlallah dijo que la decisión probablemente tendrá “repercusiones catastróficas” en la estabilidad regional e internacional, y exhortó a árabes y musulmanes a responder rápidamente.



La comisionada de política exterior de la UE, Federica Mogherini, expresa la preocupación de que la decisión de Washington de reconocer Jerusalén como capital de Israel provoque una regresión a tiempos más sombríos.



Mogherini dijo el jueves que el anuncio del presidente Donald Trump sobre Jerusalén “tiene un impacto potencial muy preocupante”.



Llamó a la calma y a mantener el “estatus quo de los lugares santos en Jerusalén”.



El ministerio del Exterior ruso expresa preocupación por el posible efecto desestabilizador del anuncio de Estados Unidos sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.



El ministerio reiteró la posición de Moscú de que el estatus de Jerusalén solo se puede resolver en negociaciones entre los palestinos e Israel como establecen resoluciones de las Naciones Unidas.