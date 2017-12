Reportan tiroteo en una escuela de Nuevo México

(GH)

BREAKING: Reported Active Shooter At Aztec High School In #NewMexico.

Las autoridades dijeron que tres personas murieron después de un tiroteo en una escuela secundaria de Nuevo México.El alguacil del condado de San Juan, Ken Christesen, declaró a los periodistas que tres personas que se cree eran estudiantes murieron el jueves en la Escuela Secundaria Aztec.Señaló que el tirador también murió, pero no dijo si el sospechoso estaba entre los tres fallecidos.Las autoridades informaron que habían despejado todos los edificios de la escuela y que los estudiantes estaban abordando los autobuses a otro lugar donde podrían reunirse con sus padres.Los oficiales con la oficina del alguacil y los departamentos de policía circundantes respondieron a la escuela después de los informes de un tiroteo.Los agentes federales y la policía estatal están investigando.La escuela se encuentra en la región de Four Corners y está cerca de la Nación Navajo.