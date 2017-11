Acusan a padres en EU de matar de hambre a su hijo de 6 años

JERSEYVILLE, Illinois(AP )

Una pareja en Estados Unidos está acusada de matar a su hijo de 6 años privándolo de comida hasta dejarlo malnutrido, pesando sólo 8 kilos (17 libras) cuando murió la semana pasada, dijeron las autoridades el martes.



La policía de Illinois dice que el padre, Michael Roberts, y la madrastra, Georgena Roberts, privaron a la víctima y a otro niño de comida “a modo de castigo”.



Los acusados, ambos de 42 años, también enfrentan dos cargos, uno grave y otro menor, por poner en peligro la vida del menor fallecido.



Ambos estaban detenidos el martes luego que no pudieron pagar una fianza de 500 mil dólares para cada quien.



La policía llegó el viernes a un hospital de Jerseyville, el Sur de Illinois, en respuesta a un reporte sobre un padre que, según la procuraduría estatal en el condado de Jersey, había llevado allí a su hijo muerto.



De acuerdo con una demanda criminal, la pareja "hizo intencionalmente y a sabiendas que (el menor) quedara extremadamente malnutrido, dejando que el niño de 6 años... se muriera de hambre". La querella alega que la pareja no le dio alimentos de manera regular entre diciembre del 2015 y el día de la muerte del niño. Cuando murió, pesaba casi un tercio de lo que regularmente pesa un niño de su edad.



Hallazgos preliminares de una autopsia indican que la causa de la muerte fue "malnutrición extrema", de acuerdo con la policía. Todavía están pendientes las pruebas de toxicología y otros análisis.



La policía dice que el niño tenía tres hermanos y dos hermanastras que vivían con él en la casa de la familia en Jerseyville, a unos 66 kilómetros (40 millas) al Norte de St. Louis. El Departamento de Servicios para Familias y Niños se hizo cargo de los niños de los menores de la familia.



Los abogados de Michael y Georgena Roberts no contestaron mensajes que se le dejó en busca de comentarios.