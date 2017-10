Opositores rusos marchan en toda Rusia

MOSCÚ, Rusia(AP )

En un desafío contra el presidente Vladimir Putin en su cumpleaños 65, manifestantes protestaron el sábado en diversas ciudades de Rusia, al atender el llamado del dirigente opositor Alexei Navalny de que apremien a las autoridades para que le permitan participar en los comicios presidenciales.



La policía permitió a los manifestantes que se congregaran cerca del Kremlin en Moscú al parecer en un intento para no empañar el cumpleaños del mandatario con represión.



Una movilización mayor en San Petersburgo, ciudad natal de Putin, fue disuelta por la policía debido a que los inconformes obstruyeron el tráfico e intentaron rebasar los cordones policiales.



Las manifestaciones se efectuaron en momentos en que Navalny cumple 20 días de prisión por haber convocado antes una protesta no autorizada.



En el centro de Moscú, cientos de manifestantes, en su mayoría estudiantes, se reunieron en la plaza Pushkinskaya, agitaron banderas rusas y corearon “¡Rusia será libre! Y “¡Permitan la postulación de Navalny!”.



La policía les advirtió que esa movilización no estaba autorizada y les pidió que se dispersaran pero toleró que la protesta continuara durante horas sin disolverla.



La mayoría de los manifestantes adolescentes marcharon por la calle Tverskaya de Moscú en dirección al Kremlin mientras gritaban “¡Putin, vete!” y “¡Futuro sin Putin”.



Varias hileras de policías les impidieron llegar a la Plaza Roja y se regresaron. Varias horas después, algunos inconformes intentaron de nuevo marchar hacia el Kremlin mientras gritaban “¡Putin ladrón!” e intentaron brevemente obstruir el tránsito.



“Luchamos por la liberación de Rusia frente al Putinismo. Como el poder que tenemos es feudalista, carecemos de libertad de expresión, de decisión”, dijo el manifestante Stepan Fesov.



La decisión de las autoridades de abstenerse de reprimir la protesta en Moscú contrastó con la reacción más agresiva frente a movilizaciones previas convocadas por Navalny y en las que la policía arrestó a más de mil manifestantes.



La policía tampoco quiso en un principio intervenir en una protesta grande no autorizada en San Petersburgo, donde casi 2.000 personas se reunieron en el parque Marsovo Pole y después marcharon por la ciudad mientras coreaban “¡Rusia sin Putin!” y “¡Putin, retírate!”



Poco después, la policía disolvió la manifestación y detuvo a casi 40 personas que intentaron pasar por la fuerza los contingentes policiales.



La policía dijo que los detenidos fueron dejados en libertad y serán multados por obstruir el tránsito.