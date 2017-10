Atropello en Londres no tiene motivación terrorista, afirma la policía

LONDRES, Inglaterra(SUN)

El incidente entre un auto y peatones que se produjo este sábado cerca del Museo de Historia Natural de Londres es un accidente vial y no es tratado como un "incidente relacionado al terrorismo", indicó Scotland Yard en Twitter.



Once personas resultaron heridas en este accidente que se produjo al comenzar la tarde cerca del Museo de Historia Natural, en el Oeste de la capital, según los servicios de emergencia.



El incidente ocurrió hacia las 13.20 GMT en pleno centro de la capital británica y ha causado, de momento, once heridos, señaló el servicio de ambulancias, mientras que el conductor del vehículo ha sido arrestado.



Los once heridos están siendo tratados, principalmente, por golpes sufridos en las piernas o la cabeza, agregaron los servicios sanitarios, que conformaron que nueve de ellos han sido ingresados en un hospital.