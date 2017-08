Fallece Ernst Zundel, alemán negacionista del Holocausto

BERLÍN, Alemania(AP)

Falleció Ernst Zundel, un alemán de extrema derecha que ganó notoriedad por promover un discurso neonazi y negar la existencia del Holocausto, informaron autoridades alemanas. Tenía 78 años.



Marina Lahmann, portavoz de la comunidad de Bad Wildbad en Baden-Wuerttemberg, donde Zundel vivía, dijo a The Associated Press que murió el fin de semana. No pudo dar más información.



La prensa en Canadá, donde Zundel vivió algunos años, citó a su esposa diciendo que murió de un ataque al corazón en su casa el domingo. Ingrid Zundel, quien vive en Estados Unidos, dijo a CTV que habló con su marido "unas horas antes de fallecer y estaba optimista y animado, como siempre”.



Nacido en Alemania en 1939, Zundel emigró a Canadá en 1958, supuestamente para evitar el servicio militar alemán, y vivió en Toronto y Montreal hasta 2001.



Alcanzó notoriedad internacional por sus creencias y escritos neonazis, incluyendo "El Hitler que amamos y por qué”, y operó Samisdat Publishers, un distribuidor líder de propaganda nazi. También proporcionaba contenido para un sitio web de extrema derecha.



Canadá rechazó sus intentos de obtener la ciudadanía en 1966 y 1994.



Negar el Holocausto es ilegal en Alemania. Zundel se consideraba un pacifista al que se le negaba la libertad de expresión.