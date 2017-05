Marine Le Pen se va de baile luego de perder las elecciones

PARÍS, Francia(GH)

La ex candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, fue filmada bailando “I Love Rock N Roll” horas después de que fuera derrotada por Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas.La mujer, de 48 años, ponía a prueba sus mejores movimientos de baile y cantaba la famosa canción de los Joan Jett and the Blackhearts.En los clips de video, publicados en línea, también se le vio girando alrededor de la pista de baile al ritmo de la canción YMCA de los Village People, cita el Daily Mail Pocas horas antes, la candidata del Frente Nacional llamó a Macron, de 39 años, para felicitarlo por su victoria después de que las encuestas de salida mostraran que había recibido el 66 por ciento de los votos.