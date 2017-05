Macron se convierte en el presidente más joven de Francia

PARÍS, Francia(AP )

Rompiendo con el mapa político de Francia, los electores franceses convirtieron al centrista independiente Emmanuel Macron en el presidente más joven del país este domingo, otorgando una rotunda victoria al ex banquero de inversiones y abierto partidario de la Unión Europea en un resultado que consolida el lugar de la nación como pilar del bloque.



Macron, que nunca había contendido por el cargo, celebró junto a miles de alegres partidarios afuera del Museo del Louvre en París el domingo por la noche. El Himno Europeo “Oda a la Alegría” se escuchaba cuando él ofreció un discurso ante una creciente multitud.



"¡Francia ha ganado!", afirmó. "Todos decían que era imposible. ¡Pero no conocen Francia!"



Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha y oponente de Macron en la segunda vuelta presidencial, reconoció su derrota en una llamada telefónica al candidato de 39 años una vez que los electores rechazaran por amplio margen su plataforma nacionalista de “Francia primero”. El desempeño de Le Pen frustró sus esperanzas de que la ola populista que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca e impulsó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea la llevara también al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia.



Macron señaló ante sus partidarios afuera del Louvre que el voto de Le Pen era a favor de "la ira y el caos".



"Durante los próximos cinco años haré todo lo posible para que no haya más motivos para votar por los extremos", subrayó.



Antes, en un discurso solemne de victoria que fue televisado, Macron se comprometió a restañar las divisiones sociales expuestas por la enconada campaña electoral de Francia.



“Estoy consciente de las divisiones en nuestra nación que propiciaron el voto extremo de algunos. Yo los respeto”, declaró Macron, con rostro adusto.



“Estoy consciente de la ira, la ansiedad, las dudas que muchos de ustedes expresaron. Es mi responsabilidad escucharlas”.



La contienda no fue reñida: Cuando el escrutinio abarcaba cuatro quintas partes de los votos, Macron captaba 64% de los sufragios y Le Pen, 36% mucho mejor que el resultado obtenido por Jean-Marie Le Pen, padre de la candidata y cofundador del partido Frente Nacional, en la misma etapa de la elección presidencial de 2002.



La victoria de Macron representa la tercera ocasión en seis meses -tras los comicios en Austria y Holanda- que los electores europeos rechazan a populistas de extrema derecha que pretenden restablecer las fronteras en Europa. La elección de un presidente francés que apoya la unidad europea también reforzará las acciones de la UE en su complejo proceso de divorcio del bloque con Gran Bretaña.