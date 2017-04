Guatemala: ordenan investigar a ex funcionarios por incendio

(AP )

Un juez guatemalteco ordenó ligar a proceso a tres ex funcionarios públicos para que la fiscalía los investigue por el incendio en un hogar estatal que terminó con la vida de 41 niñas.



El juez Carlos Guerra ordenó que Carlos Rodas Mejía y Anahí Keller Zavala, ex secretario y ex subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social, y Santos Torres, ex director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción sean investigados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato a menores de edad y homicidio culposo.



En el incendio ocurrido el 8 de marzo en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado al Este de la capital guatemalteca, murieron quemadas 41 niñas y adolescentes.



Todo comenzó un día antes, el martes 7 de marzo, cuando 108 menores de edad se fugaron del hogar estatal en protesta por abusos físicos y sexuales de los cuales denunciaban que eran víctimas. Tras fugarse fueron recapturados por policías y tras ser retenidos por más de seis horas, fueron encerradas en aulas del hogar.



"EL juzgador advierte que los niños estaban reaccionando a un maltrato", dijo el juez Carlos Guerra, al argumentar que los menores huían del lugar debido a maltratos.



Según la Fiscalía, al recapturar a las menores y como castigo las autoridades, encerraron a las 56 niñas en un espacio apto para 26 personas durante más de diez horas sin servicios sanitarios, comida o mantas para taparse, lo que propició que las menores incendiaran las colchonetas de esponja que les habían entregado para dormir.



Al referirse a los procesados, el juez dijo que de ellos "dependía la supervisión, dirección y mantenimiento de los hogares. Las niñas fueron encerradas en un cuarto sin las condiciones necesarias para mantenerlas en él".



Durante cuatro días, procesados, abogados y fiscales explicaron paso por paso lo que ocurrió el día del incendio: el incendio duró 22 minutos y durante nueves de éstos, el fuego alcanzó 300 grados, con 21% de oxígeno, donde las probabilidades de sobrevivir era mínimas.