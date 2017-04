EU: Rusia es responsable de apoyar al gobierno sirio

BEIRUT(AP )

Las últimas noticias sobre la respuesta de Estados Unidos al ataque con armas químicas en Siria. Todas las horas son locales.



14:15

La embajadora estadounidense a la ONU dice que si bien el gobierno sirio es responsable del ataque químico del martes, Irán y Rusia tienen la "grave responsabilidad" de haber respaldado y protegido al presidente Bashar Assad.



Nikki Haley dijo ante el Consejo de seguridad que Rusia debía ser garante de que se retiraran las armas químicas de Siria bajo un acuerdo de 2013.



Tal vez Rusia permitió conscientemente que permanecieran las armas químicas o tal vez fue "incompetente".



Añadió que "o puede ser que el régimen de Assad tomó a los rusos por unos tontos, les dijo que no había armas químicas mientras las acumulaba en sus bases".



"El mundo espera que Rusia actúe responsablemente en Siria", dijo la diplomática.

___

13:30

Rusia exhorta a Estados Unidos a "desistir inmediatamente de su agresión", se sume a los esfuerzos por la paz en Siria y "colabore en la lucha contra la amenaza terrorista".



El viceembajador ruso ante la ONU, Vladimir Safronkov, criticó enérgicamente la "flagrante violación del derecho internacional y el acto de agresión" de Estados Unidos, cuyas "consecuencias para la seguridad regional e internacional podrían ser extremadamente graves".



Dijo que Rusia permanece firme junto al gobierno sirio, al que considera la fuerza principal contra el terrorismo y que merece la presunción de inocencia en el ataque químico.



___

13:30

La Casa Blanca dice que la respuesta estadounidense a los presuntos ataques químicos del gobierno sirio fue "justificada y proporcional".



El secretario de prensa Sean Spicer dijo a los periodistas en Palm Beach, Florida, que los ataques a una base aérea siria el jueves fueron el resultado de una "evolución de 72 horas".



Spicer dijo que el gabinete y el equipo de seguridad nacional presentaron al presidente Donald Trump una serie de opciones y él dio la luz verde al ataque con misiles antes de la cena con el presidente chino Xi Jinping.



___

18:25

Washington quiere que la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre el ataque a Siria sea abierta. Así, "cualquier país que opte por defender las atrocidades del régimen sirio deberá hacerlo a la vista de todos, para que lo escuche el mundo", dice la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.



La reunión está convocada para las 11:30 hora del este de Estados Unidos, 1530 GMT.



___

18:00

La milicia libanesa Jezbolá dice que el ataque de Estados Unidos a una base aérea siria es un "nuevo crimen" del gobierno estadounidense que elevará las tensiones en Medio Oriente.



Jezbolá dijo en un comunicado que "este paso necio del gobierno de Trump será el inicio de una gran escalada peligrosa en la región".

Milicianos de Jezbolá combaten con las fuerzas del presidente Bashar Assad en Siria.



___

17:50

La TV estatal siria dice que combatientes de oposición han disparado obuses a un barrio de Damasco controlado con el gobierno, con un saldo de un muerto y 20 heridos.



La TV dijo que el ataque se produjo el viernes por la tarde.



___

17:30

Cientos de manifestantes realizan una ceremonia fúnebre con oraciones por las víctimas del ataque del régimen sirio con armas químicas a Khan Sheikhpun.



Ahmet Camurluoglu, dirigente de la Plataforma de Estambul de ONG islámicas, culpó a Occidente por la creación de armas químicas usadas en Siria, "En esta masacre, el occidente imperialista, especialmente Rusia, Estados Unidos e Irán, son cómplices del cruel Assad", dijo.



Los manifestantes corearon "Estados Unidos asesino, fuera de Siria", y "Rusia asesina, fuera de Siria" después de la oración.



___

17:10

El enviado de la ONU para Siria dice a The Associated Press que su oficina se encuentra en "estado de manejo de crisis" tras el ataque de Estados Unidos a una base aérea siria.



Staffan de Mistura dijo que convocaba en las próximas horas a una "reunión de emergencia" de la fuerza de tareas para el cese de fuego del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. Dijo que Rusia pidió la reunión y Estados Unidos estuvo "de acuerdo".



Los dos países son copresidentes del panel multinacional que se reúne periódicamente en Ginebra.



En mensaje de texto a la AP, de Mistura dijo que "estamos actualmente en pleno estado operativo de manejo de crisis", sin entrar en detalles.



___

17:00

La cancillería siria dice que el ataque con armas químicas en el norte de Siria que dejó decenas de muertos fue una "acción premeditada con el fin de justificar el lanzamiento de un ataque de Estados Unidos al ejército sirio".



El ministerio calificó el ataque con misiles a la base aérea de Sharyat de "agresión flagrante".

Dijo en un comunicado que el verdadero objetivo de Estados Unidos es "debilitar la fuerza del ejército sirio para enfrentar los grupos terroristas".



___

16:45

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá a las 11.30 (1530 GMT) para recibir un informe sobre el ataque aéreo de Estados Unidos a Siria, dice el vocero de la misión estadounidense.



___

16:25

El mando militar estadounidense dice que 58 de los 59 misiles alcanzaron sus blancos en el ataque a una base aérea siria.



Un funcionario dijo que de acuerdo con la evaluación inicial, uno de los misiles falló. Los misiles alcanzaron varios aviones y refugios antiaéreos y destruyeron la zona de combustibles.



Añadió que se sigue recibiendo información del lugar del ataque.



El funcionario habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a informar sobre reportes iniciales.



—

16:10

El presidente turco Recep Tayip Erdogan dice que el ataque estadounidense con misiles a una base aérea siria es un "paso concreto", aunque insuficiente.



En un acto en la provincia sureña de Hatay, Erdogan dice que Estados Unidos tomó recientemente iniciativas positivas en Siria y que Turquía apoya todos los esfuerzos para garantizar la seguridad del pueblo sirio.



Con respecto a los ataques a la base aérea de Sharyat, Erdogan dijo: "Quiero expresar desde Hatay que evaluamos este paso concreto contra los crímenes de guerra del régimen de Assad con armas químicas y convencionales como algo positivo".



"Pero no me parece suficiente", dijo Erdogan, y reiteró su llamado a crear una "zona libre de terrorismo".



___

15:15

El mando militar ruso dice que sus instalaciones en Siria están bien protegidos por armas de defensa aérea de última generación.



El vocero del ministerio de la Defensa, mayor general Igor Konashenkov, dijo el viernes que los sistemas defensivos S-400 y Pantsyr ofrecen "protección garantizada" a los aviones rusos estacionados en la base aérea Hemeimeem en la provincia de Latakia.



___

15:05

El Kremlin dice que el Consejo de Seguridad presidencial deplora los daños causados a los vínculos entre Estados Unidos y Rusia por el ataque estadounidense a una base aérea siria.



El Kremlin dijo en un comunicado difundido por las agencias noticiosas rusas que los altos funcionarios que asistieron a la reunión del viernes calificaron la medida estadounidense de "acto de agresión en violación del derecho internacional".



Añadió que los participantes discutieron "varios asuntos relacionados con la continuación de las operaciones de la fuerza aérea rusa en apoyo de las acciones antiterroristas del ejército sirio".



___

14:30

Dos países árabes del Golfo Pérsico apoyan el ataque de Estados Unidos a Siria.



Emiratos Árabes Unidos, donde están asentados unos 4.000 efectivos estadounidenses, dijo el viernes que daba su "pleno apoyo" a Estados Unidos. El ministro del Exterior, Anwar Gargash, elogió la "decisión valiente y sabia" del presidente Donald Trump. Arabia Saudí se había pronunciado de manera similar.



Bahréin dijo que el ataque era "necesario para detener el derramamiento de sangre" en Siria. La 5ta Flota de la armada estadounidense tiene su base en la pequeña isla.



___

14:30

La agencia noticiosa del parlamento iraní, ICANA.ir, dice que el país "no permanecerá en silencio" ante el ataque de los misiles estadounidenses a blancos militares en el centro de Siria.



Allaeddin Boroujerdi, titular de la comisión parlamentaria para la seguridad nacional y la política exterior, dijo que "Rusia e Iráan no guardarán silencio frente a tales actos que violan los intereses de la región.



___

14:15

La oficina del presidente de Siria califica el ataque de Estados Unidos a una base aérea en el centro del país es "temerario" e "irresponsable".

El comunicado emitido el viernes dice que los ataques con misiles revelan "miopía" y la continuidad de una política, independientemente de cuál es el gobierno, de atacar y "subyugar a los pueblos".

La declaración dice que el ataque al amanecer a la base aérea Shayrat cerca de Homs no obedeció a hechos reales.



El ataque estadounidense siguió al bombardeo con armas químicas a la población de Khan Sheikhoun, donde murieron más de 80 personas.



___

14:05

Un funcionario sirio dice que el ataque estadounidense a una base aérea en el centro del país ha matado a siete personas.



Talal Barazi, gobernador de la provincia de Homs, donde se encuentra la base, dijo que el ataque el viernes al amanecer también dejó nueve heridos, además de causar daños graves a la base.



Las fuerzas armadas sirias calificaron el ataque de "agresión flagrante" que socava su guerra contra el terrorismo.



____

13:55

El Kremlin dice que el presidente ruso Vladimir Putin presidirá una reunión de su Consejo de Seguridad para analizar los ataques de Estados Unidos a Siria.



El vocero de Putin, Dmitry Peskov, se negó a responder si Rusia usaría sus efectivos militares para proteger instalaciones sirias de nuevos ataques estadounidenses.



Preguntado si Rusia considera a Siria un aliado militar, respondió afirmativamente.

___

13:45

Altos funcionarios de la Unión Europea apoyan los ataques de Estados Unidos a blancos militares en Siria para disuadir a Damasco de efectuar nuevos ataques con armas químicas.



El presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, tuiteó el viernes que "ataques de EEUU muestran la necesaria determinación contra bárbaros ataques químicos. UE colaborará con EEUU para poner fin a brutalidad en Siria".



___

13:25

El ejército ruso dijo el viernes que ayudará a Siria a mejorar sus defensas luego del ataque estadounidense contra una base aérea siria.



El mayor general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio ruso de Defensa, dijo el viernes que pronto se completaría una "serie de medidas" para ayudar a "proteger las instalaciones de infraestructuras sirias más sensibles".



"La eficiencia de combate del ataque estadounidense fue muy baja", añadió el vocero, señalando que sólo 23 de los 59 misiles crucero Tomahawk alcanzaron la base aérea de Shayrat en la provincia de Homs.



El ataque destruyó seis cazas MiG-23 de la fuerza aérea siria que se estaban reparando, pero no causó daños en otros aviones sirios de combate en la base.



También la pista de aterrizaje de la base quedó intacta, dijo Konashenkov.



___

13:15

No hay indicios de que los misiles estadounidenses lanzados contra una base aérea siria tuvieran "ninguna consecuencia directa" en las operaciones humanitarias en Siria, señaló el coordinador de asuntos humanitarios de Naciones Unidas.



Este tipo de violencia "no es una novedad" en la guerra siria, señaló Jens Laerke, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. El portavoz señaló que la UE sigue liderando esfuerzos por llegar a personas en lugares asediados o de difícil acceso en Siria.



Estados Unidos lanzó un ataque con misiles contra la base aérea de Shayrat, en la provincia de Homs, tras un ataque con armas químicas contra una localidad norteña que las autoridades estadounidenses y otros han atribuido a las fuerzas del presidente de Siria, Bashar Assad.



De confirmarse, el empleo de armas químicas supondría un crimen de guerra, afirmó el viernes en una sesión informativa de la ONU la portavoz de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani.



___

12:20

El gobierno británico dijo el viernes que fue informado con antelación del ataque con misiles estadounidenses contra una base aérea siria y apoyó con firmeza la operación estadounidense.



La operación fue "una respuesta adecuada al bárbaro ataque con armas químicas lanzado por el régimen sirio, y pretende disuadir de nuevos ataques", afirmó la oficina de la primera ministra, Theresa May.



Las autoridades británicas han "estado en estrecho contacto con el gobierno estadounidense en los últimos días", dijo a su vez el secretario británico de Defensa, Michael Fallon, señalando que su homólogo estadounidense, James Mattis, le informó el jueves por la noche de que Washington tenía previsto lanzar una operación militar en respuesta al ataque con armas químicas en Siria.



Fallon añadió que no se había pedido a Gran Bretaña, que forma parte de una coalición internacional contra el grupo extremista Estado Islámico en Siria, que participara en la operación.



___

11:35

La televisión estatal siria mostró el viernes imágenes del ataque de misiles estadounidenses contra una base aérea en el centro del país, en las que se veía una rápida sucesión de destellos naranjas que iluminaban el cielo oscuro antes del amanecer.



Las imágenes, al parecer grabadas con la cámara de un celular, se conocieron horas después de que unos 60 misiles Tomahawk de Estados Unidos golpearan la base en la provincia de Homs, causando extensos daños en las instalaciones.



En una grabación distinta realizada tras el amanecer, la televisora siria al-Ikhbariyah mostró otro video en el que se veía humo subiendo por el horizonte sobre un gran incendio. La parte superior de las llamas asoma al fondo sobre un bosque.



El gobierno sirio informó de al menos seis muertos y varios heridos en el ataque. Grupos activistas dijeron que se habían producido graves daños en la base aérea, los hangares, un depósito de combustible y en varias aeronaves. Un funcionario del gobierno dijo que el incendio había ardido durante una hora aproximadamente.



Se trata del primer ataque de proyectiles estadounidenses contra el ejército sirio desde el inicio de la guerra. Estados Unidos también lidera una coalición internacional contra milicianos del grupo extremista Estado Islámico en Siria.



___

11:20

Los mandatarios de Alemania y Francia señalaron que el presidente de Siria, Bashar Assad, provocó un ataque de misiles estadounidenses al utilizar armas químicas.



"Sólo el presidente Assad es responsable de estos acontecimientos" debido a su "reiterado empleo de armas químicas y a sus crímenes contra su propia población", afirmaron en un comunicado conjunto el viernes tras una conversación telefónica la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, François Hollande.



Los dos líderes afirmaron que sus países seguirán trabajando con sus socios de Naciones Unidas en "esfuerzos para que el presidente Assad responda por sus actos criminales".



Ambos pidieron a la comunidad internacional que "una fuerzas para una transición política en Siria" de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas.



___

10:45

Rusia anunció el viernes la suspensión de un acuerdo con Estados Unidos para evitar colisiones en el espacio aéreo sirio, en respuesta a ataque estadounidense contra una base aérea siria.



Moscú suspenderá el memorando con Estados Unidos que pretendía evitar incidentes y garantizar la seguridad aérea, indicó el Ministerio ruso de Exteriores en un comunicado.



El acuerdo, firmado después de que Rusia lanzara una campaña aérea en Siria en septiembre de 2015, implicaba que Moscú y Washington intercambiaban información sobre sus vuelos para evitar incidentes en los abarrotados cielos sirios.



Rusia tiene varias docenas de aviones de combate y baterías de misiles antiaéreos en su base en Siria.



___

10:25

El ejército sirio informó de seis muertos y extensos daños en el ataque de misiles estadounidenses contra una de sus bases aéreas en el centro de Siria, y afirmó que se trataba de una agresión que socava las operaciones antiterroristas de Damasco.



El comunicado se leyó en televisión, horas después de que Estados Unidos enviara casi 60 Tomahawks contra la base aérea de Shayrat, al suroeste de Homs, en el primer ataque estadounidese contra el ejército sirio desde el inicio de la guerra en 2011.



El general Ali Ayyoub, jefe del Estado Mayor del ejército sirio, afirmó que Washington había empleado el ataque químico en la localidad norteña de Khan Sheikhoun esta semana como un "pretexto" para cometer una "descarada agresión" sin saber lo que había ocurrido en realidad. Siria culpa a los rebeldes del suceso en Khan Sheikhoun, afirmando que los combatientes opositores habían almacenado armas químicas.



___

09:20

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cree que el ataque de Estados Unidos contra una base aérea siria es una "agresión contra un estado soberano en violación del derecho internacional", indicó el viernes el Kremlin.



Putin cree que Estados Unidos bombardeó el lugar con un "pretexto rebuscado", según un comunicado del portavoz del presidente, Dmitry Peskov, recogido por agencias rusas de noticias.



Rusia ha atribuido la muerte de civiles en la localidad siria de Khan Sheikhoun el pasado martes a un almacén rebelde de armas químicas que habría resultado alcanzado por fuerzas sirias.



Peskov añadió que Estados Unidos ha ignorado incidentes previos en los que los rebeldes sirios emplearon armas químicas, y afirmó que el gobierno sirio ha destruido sus reservas de armas químicas bajo supervisión internacional.



___

08:25

Arabia Saudí elogió la "valiente decisión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar misiles sobre Siria por un mortal ataque con armas químicas.



Un comunicado recogido el viernes por la agencia estatal de noticias saudí acusó con firmeza al gobierno del asediado presidente de Siria, Bashar Assad, por el ataque con armas químicas.



Los misiles lanzados por Trump eran la respuesta adecuada por "los crímenes de este régimen contra su pueblo, a la luz de la incapacidad de la comunidad internacional para detenerlo", afirmó el Ministerio saudí de Exteriores.



Arabia Saudí, regida por un gobierno suní, es una antigua rival de Assad y ha respaldado a los rebeldes que luchan contra el gobierno en Damasco. También ve el conflicto como un enfrentamiento indirecto con su gran rival en Oriente Medio, la potencia chií Irán.



___

08:20

El ataque estadounidense contra Siria probablemente ha acabado con las esperanzas de cooperación entre Moscú y Washington en Siria, afirmó el viernes un destacado parlamentario ruso.



La perspectiva de una coalición antiterrorista de Estados Unidos y Rusia ha quedado "enterrada antes siquiera de nacer", indicó en su página de Facebook Konstantin Kosachev, responsable del comité de Asuntos Exteriores en la cámara alta del Parlamento, controlada por el Kremlin.



Kosachev añadió que "es una pena" e insinuó que Trump podría haberse visto presionado por el Pentágono para que tomara medidas.



El parlamentario señaló que mientras "los misiles crucero rusos golpean a los terroristas, los misiles estadounidenses atacan a fuerzas del gobierno que lideran la lucha contra los terroristas".



___

08:10

El ataque estadounidense con misiles a una base aérea en el centro de Siria mató al menos a cuatro militares, incluido un general, y causó extensos daños en el recinto, indicó el viernes el responsable de una organización opositora siria que monitorea la guerra en el país.



El ataque dañó media docena de hangares, un depósito de combustible y una base de defensa aérea, indicó el responsable del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña.



Unos 60 misiles Tomahawk de Estados Unidos golpearon la base aérea de Shayrat, al suroeste de Homs, una pequeña instalación con dos pistas de aterrizaje. Un funcionario sirio dijo que el ataque había dejado muertos y heridos, pero no entró en detalles.



El ataque estadounidense fue una contundente represalia al ataque con armas químicas del martes, que según autoridades combinó cloro con un agente nervioso, posiblemente gas sarín. Más de 80 personas murieron en ese ataque, que provocó una amplia condena internacional.



___

07:30

El ataque estadounidense con misiles que golpeó varios objetivos militares en el centro de Siria dejó varios muertos y heridos, indicó el viernes un funcionario sirio a The Associated Press.



Talal Barazi, gobernador de la provincia de Homs, no concretó cuántas personas habían muerto en el ataque del viernes de madrugada. En la base aérea de Homs ardió un incendio durante aproximadamente una hora tras el impacto de los misiles.



La evacuación y el traslado de las víctimas seguían en marcha, señaló el gobernador. Barazi describió el recinto, que se encuentra unos 45 kilómetros (28 millas) al este de la ciudad de Homs, como una "base de apoyo" para la lucha en Siria contra el terrorismo.



Milicianos del grupo extremista Estado Islámico operan en la provincia central de Homs. Activistas y rebeldes afirman que la base funciona como una de las plataformas de lanzamiento más activas del gobierno para lanzar ataques aéreos contra todas las áreas rebeldes en el centro y el norte de Siria. El gobierno sirio considera "terroristas" a todos los grupos armados.



El ataque fue una dura represalia por el estremecedor ataque de esta semana con armas químicas contra civiles.



___



06:50

El primer ministro israelí celebró el ataque de Estados Unidos contra una base aérea siria y afirmó que "apoya por completo" la decisión del presidente Donald Trump.



Benjamin Netanyahu dijo el viernes en un comunicado que Trump había enviado "un mensaje fuerte y claro" tanto "en palabras como en acciones" sobre que "no se tolerará el uso y la proliferación de las armas químicas".



Israel y otros aliados de Estados Unidos fueron notificados del ataque, señaló la televisora israelí Channel 2.



Los ataques en la vecina Siria han preocupado a Israel, que dio la voz de alarma sobre que armas "que cambian el juego" pudieran llegar a Jezbolá en el Líbano desde Siria, que apoya al grupo armado libanés. Israel derribó el mes pasado un misil antiaéreo lanzado contra sus aviones durante un ataque aéreo contra un supuesto convoy de armas para la milicia.



Israel también ha atendido a miles de sirios heridos en los combates y prestado ayuda humanitaria a algunas poblaciones sirias cerca de la frontera israelí en los Altos del Golán.